Freiburg unter den besten Reisezielen der Welt

München, 29.10.2021 | 11:40 | twi

Der Reiseführerverlag Lonely Planet hat die badische Großstadt Freiburg im Breisgau in seinem Reisebuch „Best in Travel 2022“ auf Platz drei der weltweit besten Städtereiseziele aufgenommen. Hervorgehoben wurde vor allem Freiburgs Umweltbewusstsein sowie die beschauliche, autofreie Altstadt. Vor Freiburg rangieren lediglich die Millionenstädte Auckland in Neuseeland sowie Taipeh in Taiwan. Deutschland war in den vorherigen 15 Auflagen des Buches eher selten vertreten.



Laut Lonely Planet zählt 2022 Freiburg zu den weltweiten Top-Drei-Zielen für Städtereisen.



Fokus auf Nachhaltigkeit



Im Fokus des Reisebuchs steht vor allem das nachhaltige Reisen. So sei das Engagement für nachhaltigen Tourismus ein Hauptkriterium für die Aufnahme der Ziele gewesen. Freiburg wird in der Begründung der Platzierung eine Vorreiterrolle in der deutschen Umweltbewegung konstatiert, da Aktivisten bereits 1975 den Bau eines Atomkraftwerks verhindert hätten. Auch moderne Nachhaltigkeitsinitiativen wie das klimaneutrale neue Rathaus, der Green Industry Park als größtes Solarforschungsinstitut Europas oder das Europa-Park-Stadion mit seiner großen Solaranlage wurden lobend hervorgehoben. Weiterhin seien der öffentliche Personennahverkehr sowie die vielen Grünflächen der Stadt bemerkenswert, während außerdem doppelt so viele Fahrräder wie Autos existieren würden. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn zeigte sich begeistert. Er freue sich, dass Freiburgs Highlights „nun noch weiter in der Welt bekannt werden“, zitieren die Stuttgarter Nachrichten den Politiker.



Cookinseln bestes Reiseland, Islands Westfjorde beste Region



Neben den Top-Ten-Städten wurden ebenfalls die besten Reiseländer sowie -regionen gekürt. Als bestes Reiseland werden die abgeschiedenen Cookinseln im Südpazifik geführt, einer der kleinsten Staaten der Welt. Auf Platz zwei erscheint Norwegen, gefolgt von Mauritius und Belize. Die Top-Reiseregionen werden von den spektakulären, noch recht unbekannten isländischen Westfjorden angeführt. Auf den nächsten Platzierungen finden sich der US-Bundesstaat West Virginia und Xishuangbanna in China vor Großbritanniens Kentʼs Heritage Coast wieder. Nachdem der Lonely Planet aufgrund der Pandemie seine globalen Top-Ten-Listen für Reiseziele im Jahr 2021 ausgesetzt und lediglich einige interessante Tourismusprojekte vorgestellt hatte, führt er in seinem neuen Buch „Best in Travel 2022“ Freiburg im Breisgau auf Platz drei der weltweit besten Städtereiseziele. Mit seiner Altstadt erfülle Freiburg „alle Klischees deutscher Beschaulichkeit“, jedoch würde sich hinter dieser Fassade eine der „jugendlichsten, entspanntesten und nachhaltigsten Städte“ Deutschlands befinden, begründet der Verlag die Platzierung. Zudem wird die hohe Lebensqualität in der kompakten und sonnenreichen badischen Großstadt hervorgehoben. Zu den Empfehlungen des Lonely Planet zählt neben dem gotischen Münster, den Bächles und der Altstadt ebenso die „Lange Rote“, eine traditionelle Bratwurst.Im Fokus des Reisebuchs steht vor allem das nachhaltige Reisen. So sei das Engagement für nachhaltigen Tourismus ein Hauptkriterium für die Aufnahme der Ziele gewesen. Freiburg wird in der Begründung der Platzierung eine Vorreiterrolle in der deutschen Umweltbewegung konstatiert, da Aktivisten bereits 1975 den Bau eines Atomkraftwerks verhindert hätten. Auch moderne Nachhaltigkeitsinitiativen wie das klimaneutrale neue Rathaus, der Green Industry Park als größtes Solarforschungsinstitut Europas oder das Europa-Park-Stadion mit seiner großen Solaranlage wurden lobend hervorgehoben. Weiterhin seien der öffentliche Personennahverkehr sowie die vielen Grünflächen der Stadt bemerkenswert, während außerdem doppelt so viele Fahrräder wie Autos existieren würden. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn zeigte sich begeistert. Er freue sich, dass Freiburgs Highlights „nun noch weiter in der Welt bekannt werden“, zitieren die Stuttgarter Nachrichten den Politiker.Neben den Top-Ten-Städten wurden ebenfalls die besten Reiseländer sowie -regionen gekürt. Als bestes Reiseland werden die abgeschiedenen Cookinseln im Südpazifik geführt, einer der kleinsten Staaten der Welt. Auf Platz zwei erscheint Norwegen, gefolgt von Mauritius und Belize. Die Top-Reiseregionen werden von den spektakulären, noch recht unbekannten isländischen Westfjorden angeführt. Auf den nächsten Platzierungen finden sich der US-Bundesstaat West Virginia und Xishuangbanna in China vor Großbritanniens Kentʼs Heritage Coast wieder.

Weitere Nachrichten über Reisen

29.10.2021 Madeira hebt Ausgangssperre auf In Madeira wurde die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Bars dürfen demnach wieder ohne Sperrstunde bewirten, an den Kapazitätsbeschränkungen wird dennoch weiterhin festgehalten. In Madeira wurde die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Bars dürfen demnach wieder ohne Sperrstunde bewirten, an den Kapazitätsbeschränkungen wird dennoch weiterhin festgehalten.

29.10.2021 EU und Großbritannien erkennen Corona-Zertifikate gegenseitig an Großbritannien und die Europäische Union erkennen nun gegenseitig ihre Corona-Zertifikate an. Lesen Sie hier Details zum neuen Beschluss. Großbritannien und die Europäische Union erkennen nun gegenseitig ihre Corona-Zertifikate an. Lesen Sie hier Details zum neuen Beschluss.

28.10.2021 Barcelona: Streik im öffentlichen Nahverkehr am 28. Oktober Reisende in Barcelona müssen sich am 28. Oktober auf Behinderungen durch Streiks einstellen. Davon ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Reisende in Barcelona müssen sich am 28. Oktober auf Behinderungen durch Streiks einstellen. Davon ist auch der öffentliche Nahverkehr betroffen.

28.10.2021 Kambodscha: Schrittweise Öffnung für geimpfte Touristen Die Regierung Kambodschas hat die schrittweise Öffnung des Landes für geimpfte Touristen verkündet. Ab dem 30. November dürfen erste Küstenprovinzen wieder Reisende empfangen. Die Regierung Kambodschas hat die schrittweise Öffnung des Landes für geimpfte Touristen verkündet. Ab dem 30. November dürfen erste Küstenprovinzen wieder Reisende empfangen.