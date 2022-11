Frühbucher: Tipps für günstigen Urlaub 2023

München, 11.11.2022 | 13:00 | soe

Die Frühbuchersaison hat begonnen und angesichts gestiegener Reisepreise lohnt sich das Buchen mit den angebotenen Rabatten mehr als je zuvor. Wer sich jetzt schon den Urlaub 2023 sichert, profitiert also nicht nur von längerer Vorfreude, sondern auch von deutlich günstigeren Preisen. Mit einigen zusätzlichen Tipps lässt sich sogar noch mehr sparen und dabei der ganz individuelle Traumurlaub finden.



Mit unseren Spartipps zahlen Frühbucher jetzt noch weniger für ihren Traumurlaub 2023.

Allgemein gilt: Je früher eine Reise gebucht wird, desto günstiger kann sie ergattert werden. Im Gegensatz zu Last-Minute-Deals haben Frühbucherangebote den Vorteil, langfristige Planungssicherheit zu bieten – sowohl organisatorisch als auch finanziell. Insbesondere Familien, die tendenziell vor dem Urlaub mehr Einzelheiten zu klären haben als Paare oder Alleinstehende, fahren mit frühzeitig gebuchten Reisen deshalb meist besser. Als Faustregel wird dabei ein Sechs-Monats-Zeitraum angesehen: Wer rund ein halbes Jahr vor dem gewünschten Reiseantritt bucht, hat eine große Auswahl günstiger Angebote.Ist ein passender Urlaubsdeal gefunden, sollte mit der Buchung nicht mehr lange gezögert werden. Rabattaktionen sind meist zeitlich begrenzt und die Kontingente an Hotelzimmern und Flügen genau kalkuliert, sodass die Wunschkategorie oder der favorisierte Abflugtag oft nicht lange verfügbar bleiben. Angebot und Nachfrage haben auch in diesem Fall Einfluss auf die Preise: Da über Wochenend- und Feiertage meist häufiger nach Reiseangeboten recherchiert wird, sind diese während dieser Zeit oft etwas teurer. Wer an einem Montag oder Dienstag bucht, hat bessere Chancen auf ein Schnäppchen. Gerade in der Frühbucherzeit zeigen sich Reiseveranstalter zudem häufig großzügig mit Gutscheinen und zusätzlichen Rabattaktionen, beispielsweise dem ermäßigten oder gar kostenfreien Übernachten mitreisender Kinder.Sind Urlauberinnen und Urlauber nicht an Ferienzeiten oder einen durch den Arbeitgeber festgelegten Zeitraum gebunden, lohnt sich bezüglich der Reisezeit Flexibilität. Die Monate rund um die Hauptsaison des gewünschten Urlaubsziels stehen dieser hinsichtlich Wetterbedingungen und möglicher Aktivitäten oft in nichts nach, sind aber viel günstiger zu haben. Wer kein Problem mit frühem Aufstehen hat, kann auch bei den Abflugzeiten variieren. Häufig lässt sich außerdem an Nachbarflughäfen eine preisgünstigere Verbindung finden als am nächstgelegenen Airport. Für ganz entspannte Gemüter ohne Zeitdruck lohnt es sich, neben Direktflügen auch Umsteigeverbindungen zum Traumziel ins Auge zu fassen – die fordern mitunter etwas Geduld und längere Aufenthaltszeiten an den Flughäfen, kosten aber oft viel weniger als Nonstopflüge.Der größte Vorteil am Frühbuchen ist jedoch sicherlich die noch fast uneingeschränkte Auswahl an Zielen, Hotelzimmern und Flügen. Anbietende von Pauschalreisen kaufen die Kontingente für ihre Reisepakete im Vorhinein ein und haben deshalb keinen endlosen Vorrat an Produkten zur Verfügung. Für besonders beliebte Sommerdestinationen wie Mallorca, die Türkei oder die Kanarischen Inseln sind die besten Deals deshalb am schnellsten vergriffen – wer später noch nach einer bestimmten Reise sucht, hat das Nachsehen oder muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.