FTI: Kostenloser Urlaub für Kinder

München, 16.11.2020 | 16:02 | soe

Der deutsche Reiseveranstalter FTI startet eine neue Sonderaktion für Familien. Mit der Aktion „Kids for free“ reisen Kinder in ausgewählte Zielgebiete kostenlos mit. Von der Aktion eingeschlossen sind ausgewählte Hotels, die ab sofort bis zum 30. November 2020 gebucht werden können.



Mit der „Kids-Free-Aktion: Heute Sandkasten, morgen Sandstrand“ ruft der deutsche Reiseveranstalter FTI eine neue Sonderaktion ins Leben. Bei Buchungen, die bis zum 30. November 2020 eingehen, reisen Kinder in ausgewählte Zielgebiete kostenlos mit. Die Sonderaktion beläuft sich auf einen Reisezeitraum von sieben Monaten – vom 26. März bis 31. Oktober 2021 – und ist für Kinder bis 14 Jahre gültig. Bis zu drei Kinder sowie Alleinerziehende profitieren von der Aktion des Reiseveranstalters.Die Sonderaktion deckt mit ihren Zielgebieten unterschiedliche Urlaubsregionen ab. So können Reisende zwischen familienfreundlichen Hotels auf den Kanaren, den griechischen Inseln sowie in Ägypten wählen. Neben einem kindgerechten Animations- und Betreuungsangebot beinhalten die ausgewählten Hotels auch Sport- und Wellnessangebote für Erwachsene. Durchgeführt werden die Reisen in Kombination mit dem Holiday Europe Vollcharter-Programm und ermöglichen damit Flugreisen von verschiedenen deutschen Flughäfen.