Grenzkontrollen zu Tschechien aufgehoben

München, 14.04.2021 | 09:30 | rpr

Die vor zwei Monaten in Deutschland eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Tschechien werden mit Ablauf des 14. Aprils nicht verlängert. Das teilte das Bundesinnenministerium am Dienstagabend in Berlin mit. Grund dafür ist eine deutliche Verbesserung der Corona-Infektionslage im östlichen Nachbarland. Die Testpflicht für Einreisende nach Deutschland bleibt jedoch bestehen.



Mit Ablauf des 14. Aprils werden die Grenzkontrollen zu Tschechien aufgehoben.



Verbesserung der Corona-Lage in Tschechien



Die angespannte Corona-Lage in Tschechien hat sich zwar insbesondere in Grenzregionen zu Bayern deutlich verbessert, dennoch gilt nach Beurteilung des fünfstufigen, regionalen „Anti-Epidemie-Systems“ (PES) landesweit die höchste Warnstufe Lila. Trotzdem wurden mit Wirkung zum 12. April das Reiseverbot zwischen den Landkreisen sowie die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Einige Geschäfte dürfen wieder öffnen, ebenso sind öffentliche Versammlungen von bis zu 100 Personen gestattet. Die Gastronomie sowie Hotellerie bleiben allerdings weiterhin geschlossen.



Einreisebestimmungen nach Tschechien



Tschechien verzeichnete in den vergangenen Monaten hohe Zahlen an Corona-Neuinfektionen. Mit Wirkung zum 28. März wurde Deutschlands östliches Nachbarland von Seiten des Robert Koch-Instituts jedoch vom Virusvarianten- zum Hochinzidenzgebiet herabgestuft. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstagabend mitteilte, ermögliche es die derzeitige Situation, die notwendigen Kontrollmaßnahmen im Grenzraum sicherzustellen. Demzufolge soll es weiterhin stichprobenartige Kontrollen geben, die vor zwei Monaten eingeführten stationären Grenzkontrollen sollen allerdings nicht verlängert werden. Die Testpflicht für Grenzgänger bleibt aber bestehen.

