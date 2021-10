Griechenland hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

München, 07.10.2021 | 08:54 | soe

Griechenland hat überraschend die Abschaffung nahezu aller Corona-Maßnahmen zum 9. Oktober verkündet. Damit entfallen auch in den als „Rote Zonen“ deklarierten Gebieten mit höheren Infektionszahlen die nächtliche Ausgangssperre sowie das Musikabspielverbot. In Clubs und Diskotheken wird das Tanzen wieder erlaubt – Zutritt haben jedoch nur Geimpfte.



Bekanntgegeben wurden die Lockerungen am 6. Oktober durch den griechischen Gesundheitsminister Thanos Plevris im Rahmen einer Pressekonferenz. Wie die Greek Travel Pages berichten, soll es ab kommendem Samstag in keiner griechischen Region mehr Corona-Beschränkungen geben, unabhängig von deren Risikoeinstufung. Die farbliche Einordnung besonders betroffener Gebiete auf einer Karte wird jedoch fortgeführt; Personen in den als „Rot“ gekennzeichneten Regionen sind dazu aufgefordert, besondere Vorsicht walten zu lassen. Die noch geltenden Mini-Lockdowns in diesen Gebieten werden zum 9. Oktober aufgehoben, zuletzt herrschten sie beispielsweise noch in Thessaloniki, Chalkidiki, Kavala und Kastoria.Gute Nachrichten gibt es für Nachtschwärmer in Griechenland: Ab Samstag können Veranstaltungsorte wieder zum Normalbetrieb wie vor der Corona-Pandemie zurückkehren und nicht nur Musik abspielen, sondern ihren Gästen auch das Stehen und Tanzen erlauben. Bislang durften die Besucher nur an festen Sitzplätzen bedient werden. Eine Einschränkung gilt jedoch weiterhin: Von den neuen Freiheiten profitieren ausschließlich Personen mit vollständigem Corona-Impfschutz. Der Zugang zu den Innenräumen der Gastronomie und Veranstaltungsbranche bleibt in Griechenland an ein gültiges Impfzertifikat geknüpft, zudem gelten die gelockerten Maßnahmen auch im Außenbereich nur für Veranstaltungsstätten, welche lediglich geimpften Menschen Zutritt gewähren. Das Personal in Restaurants und Cafés soll jedoch weiterhin Hygienemaßnahmen ergreifen und Masken tragen.Die Infektionszahlen in Griechenland haben sich auf mittlerem Niveau stabilisiert. Aktuell beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit 147,3, das Robert Koch-Institut führt keine griechische Region mehr auf der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Es gelten mehr als 62 Prozent der Bevölkerung als erstgeimpft, über einen vollständigen Impfschutz verfügen mit Stand zum 7. Oktober knapp 60 Prozent. Um die Impfquote weiter zu erhöhen, wurden Geimpfte schon bisher von den meisten Corona-Beschränkungen ausgenommen. Inwiefern künftig weitere Maßnahmen erforderlich werden, soll ein COVID-19-Ausschuss prüfen.