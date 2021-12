Griechenland begrenzt Genesungszertifikat auf drei Monate

München, 10.12.2021 | 13:34 | soe

Griechenland will Corona-Genesungen künftig nur noch drei Monate lang anerkennen. Das Gesundheitsministerium des Landes folgt mit dem Beschluss einer Empfehlung des Sachverständigenausschusses, der die Verkürzung der Gültigkeitsdauer angeregt hatte. Zuvor konnten von einer Corona-Infektion Genesene den Nachweis sechs Monate lang als Zugangsvoraussetzung für zahlreiche Einrichtungen nutzen.



Einer Ankündigung des griechischen Gesundheitsministeriums ist zu entnehmen, dass die konkrete Umsetzung der verkürzten Geltungsdauer durch einen gemeinsamen Ministerialbeschluss festgelegt werden soll. Alle bis zum 30. Oktober 2021 ausgestellten Genesungsnachweise werden demnach spätestens am 31. Januar 2022 verfallen, alle ab dem 1. November 2021 ausgestellten Zertifikate verlieren nach jeweils drei Monaten ihre Gültigkeit. Darüber hinaus soll in Zukunft nur noch ein positives PCR-Testergebnis als Basis für den Nachweis einer Corona-Infektion und demzufolge auch für eine Genesung akzeptiert werden. In Griechenland konnte dafür bisher auch ein positiver Schnelltest dienen.Ob die neue Regelung auch auf Touristen und Touristinnen, beispielsweise bei deren Einreise nach Griechenland, angewendet werden soll, wird in der Mitteilung des Ministeriums nicht explizit erklärt. Bislang hatte das beliebte Urlaubsland jedoch keine Ausnahmen für ausländische Besucher und Besucherinnen bezüglich der Corona-Maßnahmen gemacht; sie müssen sich ebenso wie die Einheimischen an die jeweils aktuellen Regelungen halten. Wird dieses Vorgehen auch bei der Verkürzung der Gültigkeit von Genesungsnachweisen fortgeführt, müssen genesene Einreisende künftig nach Ablauf von drei Monaten entweder den Erhalt einer Corona-Impfstoffdosis oder ein frisches, negatives Testergebnis vorlegen.Um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen, beschränkt Griechenland den Zugang zu zahlreichen Freizeiteinrichtungen auf geimpfte und genesene Personen. Dazu zählen in dieser Saison auch die überall im Land aufgebauten Weihnachts-Themenparks. Seit dem 22. November ist es Ungeimpften und nicht Genesenen zudem verboten, Kinos, Theater, Museen und Sporthallen zu besuchen. Bereits seit Längerem gilt die gleiche Regelung für Cafés, Bars und Restaurants.