Griechenland: Maskenpflicht und Ausgangssperre enden

25.06.2021

Die stabil niedrigen Inzidenzwerte erlauben neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Griechenland. Wie das Nachrichtenportal A3M am Donnerstag meldete, wurde die Maskenpflicht im Freien weitestgehend aufgehoben. Zusätzlich entfällt ab Montag, 28. Juni, die nächtliche Ausgangssperre.



In Griechenland entfallen die Maskenpflicht im Freien sowie die Ausgangssperre.

Ab sofort gibt es keine generelle Maskenpflicht im Freien in Griechenland mehr. Lediglich an belebten Orten in dem beliebten Urlaubsland muss der Mund-Nase-Schutz weiterhin getragen werden. Es sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Als Faustregel sollten Urlauber die Maske immer dann tragen, wenn dieser Abstand an öffentlichen Plätzen nicht gegeben ist. Auch in Innenräumen, Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Tragepflicht weiterhin.Ab dem kommenden Montag, 28. Juni, wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben und Touristen können sich wieder rund um die Uhr frei am Urlaubsort bewegen. Derzeit gilt die Sperrstunde noch von 1:30 Uhr bis 5 Uhr morgens. In als „rot“ eingestuften Regionen beginnt sie bereits um Mitternacht – derzeit ist jedoch kein Gebiet als „rot“ kategorisiert. Fast ganz Griechenland erhält derzeit die Kategorie „gelb“, einige Regionen haben bereits die niedrigste Stufe „grün“ erreicht und „orange“ ist noch vereinzelt vergeben.Vor der Einreise nach Griechenland müssen Urlauber ein Online-Formular ausfüllen. Der daraus generierte QR-Code wird dann bei der Ankunft vorgezeigt. Zusätzlich ist ein maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test oder ein höchstens 48 Stunden alter, negativer Antigen-Schnelltest vorzuweisen. Die Testpflicht entfällt für Touristen, die nachweisen können, dass sie vollständig gegen COVID-19 geimpft sind. Dabei muss die letzte Impfung bei Einreise mindestens 14 Tage zurückliegen. Auch innerhalb der vergangenen neun Monate Genesene sind von der Testpflicht bei Einreise nach Griechenland befreit.