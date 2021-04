Griechenland erlaubt Inlandsreisen ab 15. Mai

München, 22.04.2021 | 09:05 | cge

Griechenland plant stufenweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen für die Zeit nach dem griechisch-orthodoxen Osterfest. So soll ab dem 15. Mai 2021 das Reiseverbot innerhalb Griechenlands wegfallen. Zuvor erfahren bereits Gastronomie und Schulen Erleichterungen der Lockdown-Restriktionen. Dies berichtet das griechische Nachrichtenportal Greek Travel Pages.



Griechenland erlaubt ab dem 15. Mai 2021 wieder Inlandsreisen.

Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erklärte in einer Fernsehansprache am 21. April 2021 den Weg Griechenlands aus dem Lockdown. Zum griechisch-orthodoxen Osterfest, welches in diesem Jahr auf den 2. Mai 2021 fällt, herrscht in Griechenland normalerweise ein reger Inlandsreiseverkehr. Viele Menschen fahren aufs Land oder besuchen die Inseln. Um das Infektionsrisiko durch Reisen zwischen den Regionen um Ostern in diesem Jahr gering zu halten, sollen Inlandsreisen zunächst verboten bleiben und erst ab dem 15. Mai 2021 wieder gestattet werden. Derzeit sind Reisen zwischen den einzelnen Gebieten Griechenlands nur aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen erlaubt.Ab dem 3. Mai 2021 dürfen zunächst Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche unter Beachtung einiger Regeln wieder öffnen. Die Angestellten der Cafés und Restaurants müssen sich regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Tische und Stühle sind außerdem so aufzustellen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Weiterhin wird die nächtliche Ausgangssperre um zwei Stunden nach hinten verschoben und soll von 23 Uhr bis 5 Uhr andauern. Ab dem 10. Mai 2021 darf weiterhin der Schulbetrieb wiederaufgenommen werden.Die griechische Regierung hat außerdem vor wenigen Tagen die Quarantänepflicht für Reisende aus EU-Ländern aufgehoben. Seit dem 19. April 2021 müssen sich Einreisende, die bereits über einen vollen Impfschutz gegen das Coronavirus verfügen oder ein maximal 72 Stunden altes, negatives Testergebnis nachweisen können, nicht nach Ankunft in Isolation begeben. Die Einreise muss jedoch auf dem Luftweg über die Flughäfen Athen, Chania, Heraklion, Korfu, Kos, Mykonos, Rhodos, Santorini oder Thessaloniki beziehungsweise auf dem Landweg über Promachonas und Nymfaia (Bulgarien) erfolgen. Griechenland wird derzeit vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet gewertet, durch das Auswärtige Amt besteht eine Reisewarnung.