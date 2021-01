Griechenland erneut im Lockdown

München, 04.01.2021 | 10:58 | rpr

Nachdem in Griechenland über die Weihnachtsferien die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelockert wurden, setzt die Regierung nun wieder an den davor geltenden Regelungen an. Demnach wird der bereits vor Weihnachten geltende Lockdown erneut bis zum 10. Januar verhängt. Grund dafür ist der Schulbeginn am 11. Januar.



Im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde der Lockdown in Griechenland um eine weitere Woche verlängert.



Erneute Schließung von Einrichtungen und Geschäften



Im Zuge des Lockdowns müssen alle nicht lebensnotwendigen Einrichtungen, die über die Weihnachtsferien öffnen durften, nun wieder schließen. Dazu zählen neben Geschäften des Einzelhandels unter anderem auch Kosmetikstudios, Friseure und Kirchen. Des Weiteren wurde die nächtliche Ausgangssperre wieder auf den Zeitraum von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens angesetzt. Während der Ferien war diese um eine Stunde verkürzt worden, weshalb Einwohner Griechenlands ihre Wohnungen und Häuser zwischen 22 und 5 Uhr nicht verlassen durften. Weiterhin sind medizinische Notfälle und Arbeitswege von dieser Maßnahme ausgenommen.



Aktuelle Einreisebestimmungen für Griechenland



