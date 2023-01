Griechenland startet früher in die Tourismus-Saison

München, 12.01.2023 | 15:05 | twi

Griechenland startet in diesem Jahr etwa einen Monat früher als sonst in die Tourismussaison. Bereits ab März werden deutlich mehr Hotels als in den vergangenen Jahren Gäste empfangen. Zudem hofft Griechenlands Tourismusminister Vasilis Kikilias auf ein Rekordjahr im Reisesektor.



Nachdem eine Verlängerung der Saison in Griechenland schon länger diskutiert wurde, ist es in diesem Jahr soweit und das Land startet bereits im März in die touristische Hochphase. In den Vorjahren begann die Saison in der Regel erst im April. Bereits im vergangenen September hatte der griechische Tourismusminister Vasilis Kikilias dem Branchenportal Fvw gegenüber angekündigt, dass die Saison in diesem Jahr eher beginnen soll als in der Vergangenheit. Zudem hofft der Minister, dass das Jahr 2023 für den Tourismussektor zu einem Rekordjahr wird und die 18 Milliarden Euro an Tourismuseinnahmen aus dem Jahr 2022 übertroffen werden. Insgesamt ist ein Viertel der griechischen Wirtschaft direkt vom Tourismus abhängig.Darüber hinaus gibt es in Griechenland Bemühungen, den Ganzjahrestourismus zu fördern. Dafür kooperiert die griechische Tourismusorganisation GNTO mit Tourenanbietern, Reiseveranstaltern und Airlines, die ihr Engagement im Land verstärken wollen. Mit zehn Fluggesellschaften konnten bereits langfristige Verträge geschlossen werden, dank derer die typischen Urlaubsrouten auch in den Wintermonaten bedient werden. Zu diesen Airlines gehören etwa Easyjet, Eurowings und Aegean. Auch die neue Airline Marabu, eine Schwesterairline der Ferienfluggesellschaft Condor, fliegt in diesem Jahr gleich sieben griechische Ziele an. Laut Kikilias sei die Frühbuchersaison sehr gut angelaufen und die bisherigen Buchungen würden auf eine starke Saison hindeuten. Zusätzlich soll eine Werbekampagne im Frühjahr noch mehr in- und ausländische Urlauberinnen und Urlauber ansprechen.Griechenland gilt als besonders vielseitiges Urlaubsziel. Einerseits laden zahlreiche Strände zu einem attraktiven Badeurlaub ein, andererseits hat der südosteuropäische Staat auch kulturell viel zu bieten. Das antike Griechenland gilt als eine frühe und enorm einflussreiche Hochkultur, die sich nicht nur im Mittelmeerraum, sondern bis nach Südasien erstreckte. Viele Bauwerke und Ruinen zeugen noch heute von der antiken griechischen Zivilisation. Darüber hinaus bietet das Land mit Athen und Thessaloniki attraktive Städtereiseziele. Auch für Wanderinnen und Wanderer hält Griechenland spektakuläre Routen und eine eindrucksvolle Natur bereit.