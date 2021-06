Griechenland: Generalstreik für 10. Juni angekündigt

München, 09.06.2021 | 09:29 | cge

In Griechenland soll in dieser Woche die Arbeit niedergelegt werden. Für den 10. Juni 2021 wurde ein Generalstreik angekündigt, der voraussichtlich auch zu Beeinträchtigungen im Metro- und Zugverkehr im Land führen wird. Dies berichtet das Touristikportal Reise vor 9.



Reisende in Griechenland sollten am 10. Juni 2021 aufgrund des Generalstreiks mit Beeinträchtigungen im Verkehr rechnen. Die Arbeitsniederlegungen können zu Verspätungen oder dem Ausfall von Reiseverbindungen führen, die sich auch über die geplanten Streikzeiten hinaus auswirken können. Für Reisende ist es demnach ratsam, mit den Folgen der Arbeitsniederlegung zu planen und sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren.Zum landesweiten Arbeitsausstand aufgerufen haben griechische Gewerkschaften des öffentlichen und privaten Sektors. Wie das griechische Nachrichtenportal Greek City Times berichtet, werden zum ganztägigen Generalstreik am 10. Juni 2021 keine Straßenbahnen, Züge und U-Bahnen verkehren. Dies hatte die Gewerkschaft Stasy angekündigt. Ausgenommen sein sollen Busse, die zwischen 9 Uhr und 21 Uhr Fahrgäste befördern.Der Protest der Gewerkschaften richtet sich gegen einen Gesetzesentwurf der Regierung. Dieser soll künftig die Ausrufung eines Streiks erschweren. Zudem gefährde eine Änderung im Arbeitsschutz den Acht-Stunden-Tag sowie den arbeitsfreien Sonntag. Darüber hinaus schreibt die Griechenland Zeitung, der Gesetzesentwurf des Arbeitsministeriums sehe außerdem vor, dass Arbeitgeber von ihren Angestellten künftig täglich zwei Überstunden fordern dürften. Diese könnten lediglich an einem anderen Tag durch Freizeit ausgeglichen werden.Zunächst hatte die Dachgesellschaft Öffentlicher Dienst bereits einen Streik für den 3. Juni 2021 angekündigt. Dieser wurde jedoch um eine Woche auf den 10. Juni 2021 verschoben. Die Gewerkschaft schließt sich damit dem bereits ausgerufenen ganztägigen Generalstreik der Dachgesellschaft der Privatangestellten an, berichtet die Griechenland Zeitung weiterhin. Auch die Gewerkschaft der Seeleute hat ihren anberaumten Arbeitsausstand auf den 10. Juni 2021 vertagt.