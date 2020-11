Lockdown Griechenland: Athen verhängt für drei Wochen landesweite Maßnahmen

München, 05.11.2020 | 13:18 | soe

Griechenland geht ab dem 7. November um 6 Uhr in einen landesweiten Lockdown. Diesen Beschluss verkündete Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Mittag des 5. November in einer Fernsehansprache. Für drei Wochen sollen die meisten Geschäfte geschlossen werden und Schulen nur noch Online-Unterricht anbieten.



Griechenland geht ab dem 7. November erneut für drei Wochen in einen landesweiten Lockdown.



Grund für die strengen Maßnahmen sind die zuletzt stark angestiegenen Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Griechenland, nachdem das Land zunächst relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen war. Nun will die Regierung eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Der griechische Premierminister erklärte als Ziel, durch den Lockdown im November einen verhältnismäßig normalen Dezember in Griechenland zu ermöglichen. Es handelt sich um den zweiten vollständigen Lockdown in Griechenland seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Geöffnet bleiben dürfen lediglich Supermärkte, Apotheken und weitere Geschäfte, die lebensnotwendige Güter verkaufen. Wollen Bürger ihre Wohnungen für Einkäufe, Arztbesuche, sportliche Betätigung oder den Weg zur Arbeit verlassen, müssen sie eine SMS an die Nummer der zuständigen Regierungsbehörde senden. Kindergärten und Grundschulen sollen weiter geöffnet bleiben, weiterführende Schulen stellen jedoch auf Online-Unterricht um. Welche Auswirkungen die Maßnahmen auf Touristen in Griechenland haben, wurde nicht explizit genannt.

