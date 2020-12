Lockdown: Griechenland verlängert Corona-Maßnahmen

München, 04.12.2020 | 09:50 | lvo

Wie Regierungssprecher Stelios Petsas verkündete, wird der Lockdown in Griechenland bis zum 14. Dezember 2020 verlängert. Damit wird die Aufhebung dieser strikten Corona-Maßnahme ein weiteres Mal nach hinten verschoben. Der Einzelhandel darf unter bestimmten Voraussetzungen schon am 7. Dezember öffnen.



Der seit Anfang November geltende Lockdown in Griechenland soll bis zum Morgen des 14. Dezembers verlängert werden. Ab 6 Uhr wäre es den Einwohnern des Landes damit wieder gestattet, das Haus oder die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Begründet wird die Entscheidung von der griechischen Regierung damit, dass sich die Zahl der Neuinfektionen langsamer stabilisiert als mit der Einführung der strikten Maßnahmen erhofft. Damit verlängert das Land bereits zum zweiten Mal den Lockdown – zunächst wurde das Ende auf den 1. Dezember angesetzt, anschließend um eine Woche auf den 7. Dezember verschoben.Da mit dem Beginn des Dezembers das Weihnachtsgeschäft eingeläutet wird, hat sich die griechische Regierung dahingehend für eine Ausnahme-Regelung ausgesprochen. Somit dürfen bereits am 7. Dezember Geschäfte des Einzelhandels öffnen, die Weihnachtsartikel verkaufen. Damit Menschenansammlungen vermieden werden, bleiben Bars, Tavernen und Clubs weiterhin geschlossen. Wie Petsas am 2. Dezember erklärte, war es Plan der Regierung, zunächst die Schulen, anschließend gastronomische Einrichtungen und den Einzelhandel zu öffnen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Infektionszahlen sei dies allerdings in dieser Form nicht mehr möglich.Reisende, die derzeit nach Griechenland einreisen möchten, benötigen den Nachweis eines negativen PCR-Tests, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Zudem müssen sich Einreisende spätestens 24 Stunden vor Abreise mit der „Passenger Locator Form“ online registrieren. Der daraufhin versendete Bestätigungs-QR-Code wird dann bei der Einreise vorgezeigt. Viele Fluggesellschaften verlangen den QR-Code bereits beim Check-in.