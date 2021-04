Griechenland: Mehr Inseln coronafrei dank Impfungen

München, 27.04.2021 | 12:10 | soe

Griechenland erweitert die Kampagne zur vollständigen Durchimpfung ganzer Inseln. Gemäß einer Regierungsankündigung soll zeitnah auch auf Inseln mit bis zu 10.000 Einwohnern die gesamte Bevölkerung gegen das Coronavirus immunisiert werden. Zusammen mit den bereits bislang durchgeimpften Eilanden mit bis zu 5.000 Bewohnern gelten dann 85 Inseln als coronafrei.



Griechenland unterstützt mit der Erweiterung der Impfkampagne die Bestrebungen, den Tourismus im Land in der kommenden Sommersaison zu stärken. Noch vor der offiziellen Wiederöffnung des Landes für den internationalen Tourismus am 14. Mai sollen auf den 85 Inseln alle Einwohner gegen das Coronavirus geimpft sein. Die Impfungen erfolgen allerdings auf freiwilliger Basis. Nach Aussage der griechischen Regierungssprecherin Aristotelia Peloni läuft die Kampagne inzwischen auch auf den Inseln mit mehr als 5.000 Einwohnern gut an. Mehrere kleinere Eilande wurden schon erfolgreich mit beiden Impfdosen versorgt, darunter Meganisi, Kastos, Kalamos und Fourni. Wie die Griechenlandzeitung berichtet, sind in ganz Griechenland bis zum vergangenen Wochenende mehr als 2,7 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft worden.Auch nach Abschluss der Durchimpfung aller Inseln mit bis zu 10.000 Einwohnern werden die griechischen Inseln eine Sonderrolle in der Impfkampagne des Landes einnehmen. Sie gelten als die beliebtesten Destinationen Griechenlands für ausländische Touristen und sollen nach dem Willen der Regierung so rasch wie möglich wieder zu sicheren Reisezielen werden. Der Fremdenverkehr macht in dem südeuropäischen Land rund ein Fünftel der Wirtschaftsleistung aus, etwa 20 Prozent der Arbeitsplätze sind mit dem Tourismus verknüpft. Bis Ende Mai sollen die meisten Inselbewohner Griechenlands immunisiert sein, bis zum offiziellen Saisonstart Mitte Mai etwa 70 Prozent.Seit dem 19. April dürfen Urlauber aus Deutschland wieder quarantänefrei nach Griechenland einreisen, wenn sie dafür die Flughäfen der Hauptstadt Athen, in Thessaloniki, Heraklion und Chania auf Kreta, Rhodos, Kos, Korfu oder auf den Kykladen-Inseln Mykonos sowie Santorini nutzen. Voraussetzung ist lediglich ein Impfnachweis oder ein maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test. Zudem müssen Reisende spätestens 24 Stunden vor der Abreise ein Online-Formular ausfüllen und den daraus generierten QR-Code beim Check-in am Flughafen vorzeigen. Griechenland gilt derzeit nach Einstufung des Robert Koch-Instituts als Corona-Risikogebiet.