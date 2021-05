Streik in Griechenland sorgt für Einschränkungen

München, 26.05.2021 | 09:58 | lvo

Urlauber in Griechenland müssen sich am Mittwoch, den 26. Mai, auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Laut einem Bericht des internationalen Nachrichtenportals Garda wird in der Metro gestreikt. Betroffen ist insbesondere die Hauptstadt Athen.



Die Mitarbeiter der Athener Metro wurden durch eine Gewerkschaft zur Arbeitsniederlegung am Mittwoch aufgerufen. Der Streik dauert seit dem Morgen um 5:30 Uhr an und soll um 10 Uhr beendet werden. Touristen müssen jedoch damit rechnen, dass es auch nach dem viereinhalbstündigen Ausstand weiterhin zu Einschränkungen und Verspätungen im Verkehr kommen kann.Im Rahmen des Streiks wurden alle Services auf den Metrolinien 2 und 3 in Athen gestrichen. Durch den Wegfall des vielgenutzten Transportmittels herrscht eine größere Nachfrage nach alternativen Möglichkeiten, sich innerhalb Athens zu bewegen. Busse und Taxis können somit ebenfalls stark frequentiert sein. Urlauber in der griechischen Hauptstadt müssen sich daher darauf einstellen, dass auch auf den Straßen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen herrscht und dass es zu Staus kommen kann. Reisenden wird empfohlen, für dringende Wege, wie beispielsweise die Fahrt zum Flughafen, wesentlich mehr Zeit einzuplanen.In Zusammenhang mit dem Streik der Metro-Mitarbeiter Athens sind in der nächsten Zeit weitere Ausstände möglich, die kurzfristig stattfinden können. Zuletzt kam es am 4. sowie am 6. Mai zu weitreichenden Arbeitsniederlegungen in dem südeuropäischen Land. Am 4. Mai waren die Straßenbahnen für vier und die nationale Eisenbahn sowie die Intercity-Züge für 24 Stunden lahmgelegt. Das betraf auch die Doukissis Plakentias-Airport-Linie. Die Ausstände am 6. Mai betrafen den Fährverkehr, die Straßenbahnen, Züge und Metro. Auch hierbei kam es bereits zu massiven Einschränkungen.