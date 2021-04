Griechenland: PCR-Test bei Einreise ab Alter von fünf Jahren

München, 30.04.2021 | 10:39 | soe

Griechenland hat seine Einreisebestimmungen für Flugpassagiere verschärft. Bislang musste Reisende erst ab einem Alter von zwölf Jahren einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen, nun gilt diese Pflicht bereits für Kinder ab fünf Jahren. In griechischen Tourismusbetrieben regt sich jedoch Widerstand gegen die Neuerung, die den Griechenland-Urlaub besonders für Familien teurer macht.



Am 25. April hat die griechische Zivilluftfahrtbehörde HCAA ihre Bestimmungen für Inlandsflüge sowie internationale Flüge nach Griechenland aktualisiert. Die Verlängerung dieser Bestimmungen erfolgt regelmäßig in Abständen von einigen Tagen. Im Rahmen der jüngsten Richtlinienversion wurde jedoch eine Änderung der Testpflicht für Flugreisende vorgenommen: Anstatt wie bisher bei zwölf Jahren liegt das Mindestalter für die Notwendigkeit eines negativen PCR-Testresultats nun bei fünf Jahren. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt, muss der Test in einem anerkannten Testlabor im Abreiseland durchgeführt worden sein und sein Ergebnis in englischer Sprache vorliegen. Personen mit vollständiger Corona-Impfung benötigen den PCR-Testnachweis nicht; da Impfungen bisher jedoch frühestens ab einem Alter von 18 Jahren angeboten werden, entfällt diese Option für Kinder.Indes reagiert der griechische Hotelierverband Hellenic Federation of Hoteliers (POX) nach einem Bericht der Greek Travel Pages mit Unmut auf die Neuerung. Die Hotelbetreiber fürchten, dass Griechenland aufgrund der höheren Kosten in der Gunst der Urlauber sinken wird und sich insbesondere Familien eher für ein anderes Reiseziel mit geringeren Einreiseanforderungen entscheiden. Je nach Anbieter werden für einen PCR-Test um die 70 Euro fällig, die günstigeren Antigen-Schnelltests werden von Griechenland für die Einreise bislang nicht anerkannt. Der Hotelierverband POX fordert die griechische Regierung nun auf, zugunsten der Mitte Mai startenden Tourismussaison das Mindestalter für die Testpflicht wieder auf zwölf Jahre anzuheben oder in Erwägung zu ziehen, von der EU als zuverlässig eingestufte Antigen-Schnelltests als Alternative zuzulassen.Seit kurzem ist die Einreise nach Griechenland aus EU-Staaten wieder über mehrere Flughäfen ohne Quarantäne möglich, wenn die Ankommenden einen negativen PCR-Test oder eine vollständige Corona-Impfung nachweisen können. Weiterhin gefordert wird das Ausfüllen einer Passenger Locator Form spätestens 24 Stunden vor dem Reiseantritt. Offizieller Start der Tourismus-Saison ist der 15. Mai, ab dann soll auch das Verbot nicht notwendiger Inlandsreisen aufgehoben werden. Restaurants und Cafés dürfen bereits ab dem kommenden Montag ihre Außenbereiche wieder öffnen, zudem gilt die nächtliche Sperrstunde dann erst um 23 Uhr.