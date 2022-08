Griechenland verlängert Urlaubssaison bis Jahresende

München, 02.08.2022 | 10:29 | lvo

Griechenland plant, das derzeitige Tourismushoch weiter zu nutzen. Laut einem Bericht des Reisemagazins Fvw soll die Urlaubssaison bis Ende des Jahres verlängert werden. Reisende können dadurch auch in der Nebensaison in dem beliebten Reiseland wie gewohnt Urlaub machen.



Die griechische Reisebranche ist bemüht darum, die Saison bis Jahresende auszudehnen. Konkret ist geplant, auch nach der Hochsaison im Sommer Urlauberinnen und Urlauber aus den europäischen Nachbarstaaten ins Land zu holen. Das soll insbesondere dank der niedrigeren Preisen in der Nebensaison geschehen. Zusätzlich werden die Gäste gleichmäßiger auf das gesamte Land verteilt, indem neue Regionen für den Tourismus erschlossen werden. Darunter ist beispielsweise die Destination Attika auf dem Festland, in der sich auch die Hauptstadt Athen befindet. Dort werden aktuell insgesamt 840 Millionen Euro in den Bau eines Yachthafens und weiterer Anlagen investiert.Wie in jedem Sommer zählt Griechenland auch im Jahr 2022 zu den Top-Zielen in Europa. Insbesondere die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos erfreuen sich größter Beliebtheit. Auch aus den USA gibt es aktuell wieder mehr direkte Flugverbindungen nach Griechenland. Der Zulauf aus den Vereinigten Staaten macht sich auch bei den griechischen Sehenswürdigkeiten bemerkbar: Unter den täglich rund 16.000 Akropolis-Gästen seien wieder viele US-Amerikanerinnen und –Amerikaner, wie die Kulturministerin sagte.Der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias zeigt sich überzeugt, dass das Reisegeschäft in diesem Jahr trotz der großen Herausforderungen wie der Energiekrise, der Inflation und des Ukraine-Kriegs die Verluste durch die Pandemie wieder wettmachen werde. Das sagte er bei einem Treffen mit der Kulturministerin Lina Mendoni. Auch im Herbst ist Griechenland noch gut bereisbar. Bis in den Oktober hinein können Urlauberinnen und Urlauber auf den griechischen Inseln bei rund 20 Grad Wassertemperatur baden.