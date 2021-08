Griechenland verschärft Testpflicht für Ungeimpfte ab 13. September

München, 25.08.2021 | 10:24 | rpr

Griechenland weitet die Maßnahmen hinsichtlich der Corona-Nachweispflicht bis vorerst Ende März 2022 aus. Wer öffentliche, geschlossene Einrichtungen wie Geschäfte und Bereiche in Gastronomie-, Kultur- und Sportstätten ab dem 13. September betreten möchte, muss einen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen oder alternativ auf eigene Kosten einen Corona-Testnachweis erbringen, so der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias. Auch Inlandsreisen, egal ob in Richtung des Festlands oder der griechischen Inseln, werden an eine Nachweispflicht gebunden.



Ab dem 13. September wird in Griechenland die Testpflicht für Nicht-Geimpfte erheblich verschärft.



Inlandsreisen weiterhin nur mit negativem Testnachweis



Auch die Nachweispflicht für jegliche Inlandsreisen per Flugzeug, Bahn, Schiff und Bus soll bis Ende März 2021 gelten. Ab dem 13. September müssen ungeimpfte Reisende ab zwölf Jahren zu allen Festlands- und Inselzielen einen maximal 48 Stunden alten, negativen und im Labor anerkannten Antigen-Schnelltest vorlegen können. Für Minderjährige unter zwölf Jahren reicht weiterhin die Vorlage eines negativen Corona-Selbsttests aus. Bereits seit Mitte Juli dieses Jahres besteht eine Corona-Testpflicht für Inlandsflüge zwischen dem Festland und den griechischen Inseln.



Hoffnung auf Voranschreiten der Impfkampagne



Mittels der Aktualisierung der Corona-Verordnung erhofft sich die griechische Regierung einen Aufschwung der derzeit stagnierenden Impfkampagne. Da ungeimpfte Personen für ihre Corona-Tests selbst aufkommen müssen, verspricht sich die Regierung eine erhöhte Impfbereitschaft. Nach Informationen der offiziellen COVID-19-Homepage der griechischen Regierung gelten 52,6 Prozent der griechischen Bevölkerung als vollständig geimpft (Stand 17. August). Mit der Aktualisierung der griechischen Corona-Schutzverordnung tritt ab dem 13. September dieses Jahres eine verschärfte Corona-Testpflicht für ungeimpfte Personen in Kraft, die bis vorerst 31. März 2022 gelten soll. Demnach wird für das Betreten von Kultur- und Sportstätten wie etwa Kinos, Theater, Museen und Fitnessstudios ein maximal 48 Stunden alter, negativer und von einem Labor anerkannter Antigen-Schnelltest gefordert. Die bereits geltende Regelung, dass der Zutritt zu gastronomischen Innenbereichen wie Restaurants, Bars und Café Geimpften und Genesenen vorbehalten ist, bleibt ebenso bis Ende März kommenden Jahres in Kraft.Auch die Nachweispflicht für jegliche Inlandsreisen per Flugzeug, Bahn, Schiff und Bus soll bis Ende März 2021 gelten. Ab dem 13. September müssen ungeimpfte Reisende ab zwölf Jahren zu allen Festlands- und Inselzielen einen maximal 48 Stunden alten, negativen und im Labor anerkannten Antigen-Schnelltest vorlegen können. Für Minderjährige unter zwölf Jahren reicht weiterhin die Vorlage eines negativen Corona-Selbsttests aus. Bereits seit Mitte Juli dieses Jahres besteht eine Corona-Testpflicht für Inlandsflüge zwischen dem Festland und den griechischen Inseln.Mittels der Aktualisierung der Corona-Verordnung erhofft sich die griechische Regierung einen Aufschwung der derzeit stagnierenden Impfkampagne. Da ungeimpfte Personen für ihre Corona-Tests selbst aufkommen müssen, verspricht sich die Regierung eine erhöhte Impfbereitschaft. Nach Informationen der offiziellen COVID-19-Homepage der griechischen Regierung gelten 52,6 Prozent der griechischen Bevölkerung als vollständig geimpft (Stand 17. August).

Weitere Nachrichten über Reisen

26.08.2021 Mallorca: Balearen starten kostenlose Corona-Versicherung für Urlauber Die Balearen führen eine Corona-Versicherung für Urlauber ein. Diese soll bis Jahresende kostenlos verfügbar sein. Die Balearen führen eine Corona-Versicherung für Urlauber ein. Diese soll bis Jahresende kostenlos verfügbar sein.

25.08.2021 Spanien: Katalonien hebt Ausgangssperre auf Die spanische Urlaubsregion Katalonien hebt die bestehenden Ausgangssperren zum 27. August auf. Weitere Corona-Maßnahmen werden jedoch verlängert. Die spanische Urlaubsregion Katalonien hebt die bestehenden Ausgangssperren zum 27. August auf. Weitere Corona-Maßnahmen werden jedoch verlängert.

24.08.2021 Großbritannien fordert Reisepass für Einreise ab 1. Oktober Großbritannien verlangt ab Oktober 2021 einen Reisepass von Einreisenden aus Deutschland. Ein Visum wird für touristische Aufenthalte jedoch weiterhin nicht gefordert. Großbritannien verlangt ab Oktober 2021 einen Reisepass von Einreisenden aus Deutschland. Ein Visum wird für touristische Aufenthalte jedoch weiterhin nicht gefordert.

24.08.2021 Portugal: Neue Corona-Regeln für Gastronomie Portugal hat zum 23. August 2021 neue Corona-Regeln für die Gastronomie eingeführt. Ab sofort gilt unter anderem eine Sperrstunde ab 2 Uhr. Portugal hat zum 23. August 2021 neue Corona-Regeln für die Gastronomie eingeführt. Ab sofort gilt unter anderem eine Sperrstunde ab 2 Uhr.