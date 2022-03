Großbritannien hebt letzte Reiseregeln ab 18. März auf

München, 15.03.2022 | 10:43 | soe

Großbritannien schafft zum 18. März alle noch verbliebenen Einreisebeschränkungen ab. Die Lockerung verkündete der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Montag. Auch ungeimpfte Reisende dürfen somit ab Freitag wieder ohne Testpflicht nach Großbritannien einreisen, zudem müssen keinerlei Formulare mehr für den Grenzübertritt ausgefüllt werden.



Bislang war für Einreisende ohne vollständigen Corona-Impfschutz die Vorlage eines negativen Corona-Tests Pflicht, zusätzlich mussten sie binnen zwei Tagen nach der Ankunft einen weiteren Test vornehmen lassen. Geimpfte und genesene Ankommende wurden an der Grenze auf einen entsprechenden Nachweis kontrolliert. Darüber hinaus mussten alle Einreisenden, unabhängig von ihrem Impfstatus, ein Passenger Locator Form ausfüllen. Ab kommendem Freitag um 4 Uhr Ortszeit entfallen diese Vorgaben vollständig, sodass die Einreise wieder ohne jegliche coronabedingten Auflagen möglich ist.Beachten sollten Urlauber und Urlauberinnen allerdings, dass für die Einreise in das Vereinigte Königreich seit dessen Austritt aus der Europäischen Union kein Personalausweis mehr ausreicht. Seit dem 1. Oktober 2021 muss beim Grenzübertritt ein Reisepass mitgeführt werden, dessen Gültigkeit mindestens bis zum Ende der Reise besteht. Dies gilt auch, wenn der Aufenthalt in Großbritannien nur zu Transitzwecken erfolgt. Ein Visum ist für reguläre touristische Besuche und kurzzeitige Geschäftsreisen aber nicht notwendig.Nach Aussage von Minister Shapps werden die Lockerungen der Einreisebestimmungen dank dem Erfolg der Impfkampagne im Land möglich. Sie sollen rechtzeitig vor dem Osterreiseverkehr mehr Freiheiten für Reisende bringen. Aktuell verzeichnet das Vereinigte Königreich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 672,7 und damit deutlich niedrigere Infektionszahlen als Deutschland, wo der Wert mit Stand zum 15. März mit 1.585,4 angegeben wird. Rund 72 Prozent der Briten und Britinnen gelten als vollständig geimpft.