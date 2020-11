Großbritannien verhängt Quarantäne für Deutsche

München, 06.11.2020 | 15:29 | soe

Bei der Einreise nach Großbritannien gilt für Deutsche ab kommendem Samstag eine 14-tägige Quarantänepflicht. Die britischen Behörden haben Deutschland von ihrer Liste der sicheren Länder gestrichen, mit denen die Infektionslage mit dem Coronavirus bewertet wird. Damit gilt die Isolationspflicht auch für Briten, die aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren.



Gemäß der jüngsten Aktualisierung der britischen Länderliste wird auch Schweden nicht mehr als sicheres Land angesehen, woraus eine Quarantänepflicht für Reisende resultiert. Um die Zahl der eingeschleppten Corona-Fälle einzudämmen, bestimmt Großbritannien sichere Reisekorridore zu Ländern, in denen die Infektionslage einen gewissen Grenzwert nicht überschreitet. Ab dem 7. November um 4 Uhr Ortszeit bestehen für Deutschland und Schweden keine solchen Korridore mehr.Großbritannien hat seinerseits ebenfalls mit einer stark erhöhten Zahl an Neuinfektionen zu kämpfen, der Landesteil England befindet sich seit dem 5. November in einem erneuten Lockdown. Das bedeutet, dass die Wohnungen nur noch mit einem triftigen Grund verlassen werden dürfen. Im Handel dürfen nur Lebensmittel und weitere dringend benötigte Produkte des täglichen Lebens verkauft werden, Gastronomiebetriebe sowie Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. In den anderen Landesteilen Wales, Schottland und Nordirland bestehen jeweils individuelle Regelungen.