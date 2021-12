Großbritannien ist ab heute Virusvariantengebiet

München, 20.12.2021 | 09:12 | soe

Großbritannien gilt seit heute um 0 Uhr als Virusvariantengebiet. Das Robert Koch-Institut hatte das Land am Samstagabend neu auf die Liste der Mutationsgebiete aufgenommen, nachdem es in der regulären wöchentlichen Einstufungsrunde einen Tag zuvor noch nicht enthalten war. Damit tritt für alle aus Großbritannien nach Deutschland Einreisenden eine Quarantänepflicht in Kraft, die auch von Geimpften und Genesenen eingehalten werden muss.



Großbritannien gilt seit dem 20. Dezember um 0 Uhr als Virusvariantengebiet.

Die rasche Ausbreitung der Omikron-Mutation des Coronavirus in Großbritannien hat die deutschen Behörden dazu bewogen, den Reiseverkehr mit dem Inselstaat durch die Zuordnung in die Kategorie der Mutationsgebiete drastisch einzuschränken. Die neue Regelung umfasst laut RKI das gesamte Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland inklusive der Isle of Man sowie aller Kanalinseln und aller britischen Überseegebiete. Damit ergänzt das Land die bereits zuvor auf der Liste der Virusvariantengebiete enthaltenen acht afrikanischen Staaten, unter ihnen Südafrika und Namibia. Voraussichtlich wird die Liste in dieser Form bis zum 3. Januar 2022 um 0 Uhr Gültigkeit behalten, das RKI weist zudem auf die Möglichkeit einer Verlängerung hin.Mit dem Status eines Virusvariantengebietes geht eine generelle Quarantänepflicht für Ein- oder Rückreisende in die Bundesrepublik einher. Die Isolationszeit umfasst zwei Wochen und kann nicht durch negative Corona-Tests umgangen oder abgekürzt werden. Auch vollständig gegen das Virus Geimpfte sowie von einer Infektion Genesene müssen sich an die Quarantäne halten. Zusätzlich greift ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften und andere Transportunternehmen. Sie dürfen nur noch Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft oder einem deutschen Aufenthaltstitel aus Großbritannien nach Deutschland mitnehmen.Großbritannien meldet aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz seit Pandemiebeginn. Sie liegt mit Stand zum 20. Dezember landesweit bei 796,4, auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen wird mit über 93.000 (Stand vom 17. Dezember) auf einem neuen Höchststand angegeben. Dabei nimmt der Anteil der mit der Omikron-Mutation Infizierten stetig zu, inzwischen sind etwa 25.000 Fälle bestätigt. Besonders angespannt ist die Lage in der Hauptstadt London, wo Omikron laut Expertenschätzungen bereits für über 80 Prozent der neuen Corona-Infektionen verantwortlich ist. Am vergangenen Freitag rief Bürgermeister Sadiq Khan deshalb den Katastrophenfall für die Metropole aus.