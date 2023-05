Hotel in Frankfurt: Musikfestival World Club Dome lässt Preise ansteigen

München, 30.05.2023 | 16:32 | spi

Vom 9. bis zum 11. Juni findet in Frankfurt am Main der World Club Dome statt. Das seit 2013 jährlich stattfindende elektronische Musikfestival zieht rund 180.000 Besucherinnen und Besucher an. Eine Analyse von CHECK24 hat ergeben, dass die Hotelpreise während dieser Zeit bis zu 23 Prozent steigen. Ein noch drastischer Preisanstieg wird zur Fahrradmesse Eurobike 2023 erwartet: Zwischen dem 21. und 25. Juni steigen die Kosten für eine Übernachtung in Frankfurt um bis zu 45 Prozent.



In Frankfurt am Main stehen mit dem World Club Dome und der Eurobike 2023 zwei Großveranstaltungen an.

Gleich zwei Mega-Events locken im Juni zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die hessische Metropole. Nur zehn Tage liegen zwischen dem Musikfestival World Club Dome und der beliebten Fahrradmesse Eurobike 2023. Während die durchschnittlichen Hotelzimmerpreise im Juni bei 190 Euro liegen, steigen sie im Veranstaltungszeitraum der beiden Events stark an.Das elektronische Musikfestival feiert dieses Jahr seinen 10. Geburtstag. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, tauchen die Veranstalter den zentralen Frankfurter Stadtwald in eine mystische Atlantis-Atmosphäre. Auf 25 Stages werden 250 Artists erwartet, die mit ihren Beats die verloren geglaubte Stadt auferstehen lassen. Zu den Headlinern gehören unter anderem David Guetta, Steve Aoki und das DJ-Duo Gestört aber geil. Zum Betrachtungszeitraum der Analyse waren bereits viele Hotels am Veranstaltungswochenende ausgebucht. Musikbegeisterte sollten sich also noch schnell um eine Unterkunft kümmern.Auf dem Messegelände der Stadt Frankfurt findet vom 21. bis zum 25. Juni die internationale Fahrradmesse Eurobike statt. Über 1.900 Austeller präsentieren die neusten Modelle der Radlerwelt. Während die Messe an den ersten Tagen nur Fachbesucherinnen und -fachbesuchern offensteht, dürfen sich am Wochenende alle Fahrradinteressierten auf neue Sattel schwingen. Die Übernachtungspreise sind im Vergleich zum Vorjahr knapp 100 Euro höher. In Messenähe kosten Hotelzimmer aktuell rund 275 Euro. Auch zur Eurobike sind die ersten Hotels bereits ausgebucht.