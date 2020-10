Hurrikan Delta nimmt Kurs auf Mexiko

München, 07.10.2020 | 08:56 | soe

Mexiko bereitet sich auf das Eintreffen von Hurrikan Delta vor. Der momentan als Stufe 4 deklarierte Wirbelsturm bewegt sich über das Karibische Meer auf die Halbinsel Yucatán zu und soll sie in der Nacht zum 7. Oktober (Ortszeit) erreichen. Schon jetzt erzielt der Hurrikan Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometer.



Mexiko bereitet sich auf Hurrikan Delta vor, der Starkregen und Einschränkungen im Flugverkehr mit sich bringt.

Das US-amerikanische Nationale Hurrikanzentrum warnt vor der Gefährlichkeit von Delta. So seien Sturmfluten, bis zu zehn Meter hohe Wellen und eine weitere Zunahme der Windgeschwindigkeiten möglich. Delta wird als der stärkste Wirbelsturm seit 15 Jahren angesehen. In besonders gefährdeten Regionen der mexikanischen Bundesstaaten Yucatán und Quintana Roo wurden Evakuierungen vorgenommen. Auch beliebte Urlaubsorte wie Tulum und Cancún sind betroffen.Der Flugverkehr in Cancún wird vorsorglich eingestellt, zudem wurden Notunterkünfte aufgebaut. Delta soll sich auf seinem Weg auch auf das Wetter auf Kuba und den Cayman Islands auswirken und dort für heftige Regenfälle sorgen. Im weiteren Verlauf nimmt das Unwetter nach Ansicht der Meteorologen Kurs auf die Küste der USA, welche es am Freitag erreichen soll. Sollten sich die Windgeschwindigkeiten auf 250 Kilometer pro Stunde erhöhen, wird Delta zu einem Hurrikan der höchsten Stufe 5.