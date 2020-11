Karibik: Hurrikan Eta trifft Nicaragua und Mexiko

München, 03.11.2020 | 08:48 | lvo

Erneut treibt ein starker Tropensturm sein Unwesen in der Karibik. Hurrikan Eta trifft Berechnungen des US-amerikanischen National Hurricane Centers (NHC) zufolge am Dienstag auf die Küste von Nicaragua. Das Unwetter erreicht die zweithöchste Kategorie 4.



Hurrikan Eta trifft am 3. November auf Nicaragua. © National Hurricane Center

Hurrikan Eta trifft bei Puerto Cabezas auf die Küste von Nicaragua. Am Dienstag werden dabei Spitzenwindgeschwindigkeiten von 241 Kilometern in der Stunde erreicht. Vereinzelte Böen fegen sogar mit knapp 300 Stundenkilometern über das Land. In Nicaragua besteht eine akute Warnstufe vor lebensgefährlichen Springfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen. Zudem ist mit starkem Regen und heftigem Wind zu rechnen.Von Nicaragua aus bewegt sich der Hurrikan in westlicher Richtung nach Honduras und weiter nach Guatemala. Prognosen des NHC zufolge dreht der Wirbelsturm dann nach Norden ab und zieht vor der Küste von Belize und dem mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo entlang. Bis dahin wird Eta jedoch stark abgeschwächt sein. Bereits in Honduras erreicht er nur noch Tropensturmstärke.