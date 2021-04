Ibiza könnte Nachtclubs ab Juni öffnen

München, 21.04.2021 | 12:17 | soe

Ibiza wird im Sommer 2021 wieder zu einer pulsierenden Party-Insel – so jedenfalls lauten die Pläne des örtlichen Freizeitverbandes Ocio de Ibiza. Bereits ab Juni soll das Nachtleben der für ihre ausgelassenen Feiern bekannten Schwesterinsel Mallorcas wieder starten dürfen. Vorgesehen ist dafür laut Mallorcazeitung ein Maßnahmenkatalog, der Impfnachweise und Corona-Tests umfasst.



Auf Ibiza könnten nach Plänen der Nachtclubbetreiber bald wieder Partys stattfinden.

Der bedeutendste Freizeitverband Ibizas, dem insgesamt 38 Betreiber von Nachtclubs, Strandrestaurants und Hotels angehören, hat der balearischen Regionalregierung bereits ein Öffnungskonzept mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen vorgelegt. Dabei gehe es laut Verbandsvorsitzendem José Luis Benítez nicht darum, überstürzt zu handeln, sondern Hand in Hand mit den Behörden die vorhandenen Öffnungsmöglichkeiten zu nutzen. Auf die Sicherung der Gesundheit von Gästen und Personal werde dabei größter Wert gelegt.Das vorgelegte Hygieneprotokoll umfasst sowohl für das Personal der Nachtclubs, als auch für deren Gäste Sicherheitsmaßnahmen. Die Beschäftigten sollen alle 72 Stunden einen negativen Antigentest vorlegen, um Zugang zu ihrem Arbeitsplatz zu erhalten, zudem bekommen sie Schulungen in der korrekten Verwendung von Schutzmaterialien und risikominderndem Verhalten. Für Gäste sieht das Protokoll vor, am Einlass einen negativen und maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder eine Corona-Impfbescheinigung vorzuzeigen. Zudem soll während der Partys die Gästezahl begrenzt werden.Nach Aussage von Benítez stieß der Maßnahmenkatalog auf das Wohlwollen der Regierung, in wenigen Wochen sei ein erneutes Zusammentreffen geplant. Je nach Voranschreiten der Impfungen auf den Balearen soll das Nachtleben dann ab Juni, im Falle von Verzögerungen ab Juli wiederaufgenommen werden. Für die Freiluftbereiche der Diskotheken sei bereits eine noch frühere Öffnung wünschenswert. Zudem sprechen sich die Betreiber für eine Verlängerung der Saison bis in den Oktober und November hinaus aus.