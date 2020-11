Indien: Flüge und Einreise vor 2021 nicht möglich

München, 27.11.2020 | 11:00 | lvo

Indien hat das Einreiseverbot verlängert. Wie das indische Nachrichtenportal Scroll meldet, ist der Bann internationaler Flüge bis zum 31. Dezember 2020 ausgeweitet worden. Touristische Einreisen sind somit nicht möglich.



Das Flugverbot sollte nach dem letzten Stand am 30. November enden und wurde nun um einen Monat verlängert. Es könne jedoch Ausnahmen geben: So dürften bestimmte planmäßige Routen bedient werden. Dies betrifft jene Staaten, mit denen Indien in der Corona-Krise einen Luftkorridor errichtet hat. Dabei handelt es sich um Bhutan, Frankreich, Katar, Kenia, die Malediven, die USA sowie die Vereinigten Arabischen Emirate.Wie das Auswärtige Amt berichtet, gibt es für Touristen derzeit keine Möglichkeit, nach Indien zu reisen. Die Visavergabe wurde gestoppt und bestehende Visa für touristische Zwecke suspendiert. Auch auf dem Landweg ist eine Einreise nicht erlaubt. Lediglich Visa zu anderen Zwecken werden gegebenenfalls vergeben und ermöglichen eine Einreise auf dem Luft- oder Seeweg. Nach der Ankunft besteht die Pflicht zu einer 14-tägigen institutionelle Quarantäne. Seit dem 5. November 2020 können Personen per Antrag auf der Website des Flughafens New Delhi von der Isolationspflicht befreit werden. Dazu ist das negative Ergebnis eines COVID-19-Tests hochzuladen. Anschließend erteilen indische Behörden eine Ausnahmegenehmigung und bestätigen dies per E-Mail („exempted from quarantine“). Die E-Mail muss bei Einreise ausgedruckt mitgeführt werden. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Indien, das Land zählt zu den Corona-Risikogebieten.