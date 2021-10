Indien öffnet für Touristen am 15. Oktober

München, 08.10.2021 | 09:17 | rpr

Indien will seine Grenzen für ausländische Touristen noch im Herbst dieses Jahres öffnen. Wie das Reisemagazin Reise vor9 berichtet, soll nach einer anderthalbjährigen coronabedingten Grenzschließung des Landes für Urlauber ab dem 15. Oktober der internationale Flugverkehr wiederaufgenommen werden. Die Erlaubnis zur Einreise mit anderen Verkehrsmitteln erfolgt einen Monat später.



Indien will seine Grenzen für ausländische Touristen ab dem 15. Oktober wieder öffnen.

Im Zuge einer hohen Impf- und Genesenenquote hinsichtlich des Coronavirus will sich Indien wieder schrittweise für den internationalen Tourismus öffnen. Demnach sollen ab kommendem Freitag Touristenvisa wieder ausgestellt und der Charterflugverkehr aufgenommen werden. Ob sich die aktuellen Einreisemodalitäten dahingehend verändern, ist nicht bekannt. Derzeit benötigen einreiseberechtigte Personen aus der EU einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test, ebenso ist eine Selbsterklärung auszufüllen und der Download der COVID-19-Tracking-App Aarogya Setu verpflichtend. Nach Ankunft am Flughafen erfolgt dann ein weiterer kostenpflichtiger Corona-Test. Laut Informationen des Auswärtigen Amtes besteht aktuell für den Bundesstaat Maharashtra an der Westküste Indiens eine 14-tägige Quarantänepflicht.Auch die Grenzen für Reisende über den Landweg nach Indien sind aktuell für den internationalen Tourismus geschlossen. Diese sollen im Zuge der sich verbessernden Corona-Lage ebenfalls noch in diesem Jahr für Urlauber öffnen. Während Charterflüge jedoch bereits am 15. Oktober Touristen wieder in das Land befördern dürfen, folgen die Grenzöffnungen für weitere Verkehrsmittel erst einen Monat später am 15. November.Indien galt bislang aufgrund der sich verbreitenden Delta-Variante des Coronavirus als besonders von der Pandemie betroffen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich die Corona-Lage jedoch seit Juni dieses Jahres wieder deutlich entspannt. Während das Land mit einer Gesamtbevölkerungszahl von knapp 1,4 Milliarden Menschen mit Stand zum 7. Mai 2021 einen Höchstwert von rund 414.000 Infektionen pro Tag verzeichnete, wurden am 7. Oktober dieses Jahres etwa 22.400 Fälle registriert. Die Zahl der verabreichten Impfdosen beläuft sich aktuell auf knapp über 900 Millionen (Stand zum 5. Oktober 2021). Seitens des Robert Koch-Instituts wird Indien derzeit weder als Hochrisiko- noch als Virusvariantengebiet bewertet.