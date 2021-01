Indonesien: Einreiseverbot für Ausländer bis 25. Januar verlängert

München, 15.01.2021 | 09:35 | cge

Indonesien lässt auch weiterhin keine ausländischen Staatsbürger ins Land einreisen. Die seit dem 1. Januar 2021 geltende Einreisesperre wird um weitere 14 Tage verlängert. Dies geht aus Informationen auf der Homepage des Auswärtigen Amtes hervor.



Indonesien verlängert die Einreisesperre bis zum 25. Januar.

Eine Ausnahme für das Einreiseverbot bis zum 25. Januar besteht nur für Personen mit einer gültigen indonesischen Daueraufenthaltsgenehmigung. Außerdem einreisen dürfen Diplomaten- und Dienstpasspassinhaber mit Daueraufenthaltsgenehmigungen sowie Inhaber von diplomatischen und Dienstvisa mit Sondergenehmigung der indonesischen Regierung. Einreisen zu Zwecken des Transits sind derzeit ebenfalls nicht möglich.Im Reiseverkehr innerhalb Indonesiens ist bis zum 25. Januar 2021 die Vorlage eines negativen Schnelltests (Antigentest) beziehungsweise eines negativen PCR-Tests vorgeschrieben. Die verlangte Testart ist abhängig vom Zielort. So wird für die Inlandsreise nach Bali zum Beispiel ein negativer PCR-Test nötig. Für beide Testvarianten gilt, dass das Testergebnis nicht älter als 72 Stunden sein darf. Die Testvorlage ist für den Land- und Wasserweg obligatorisch.Bezüglich der Wiederaufnahme des Tourismus aus dem Ausland ist Indonesien sehr vorsichtig. Regierungssprecher ließen bereits in den vergangenen Monaten immer wieder verlauten, dass zunächst der Inlandstourismus wieder angekurbelt werden solle. Auch die bei Europäern beliebte Insel Bali wird voraussichtlich keine Ausnahme darstellen und für ausländische Touristen vorerst gesperrt bleiben.Aus deutscher Sicht gilt Indonesien bereits seit dem 15. Juni 2020 ununterbrochen durch das Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet. Als solches wird ein Land oder eine Region bewertet, die eine Neuinfektionsrate von mehr als 50 Fällen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweist. Das Auswärtige Amt warnt im Zuge dessen vor nicht notwendigen Reisen in das asiatische Land. Indonesien ist stark vom Virus betroffen, als Schwerpunkt gilt der Großraum der Hauptstadt Jakarta.