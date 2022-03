Indonesien reduziert Quarantäne für Geimpfte auf einen Tag

München, 09.03.2022 | 11:49 | soe

Nachdem bereits die beliebte Urlaubsinsel Bali von Personen mit vollständiger Corona-Impfung gänzlich ohne Quarantäne besucht werden darf, haben die Behörden nun auch für alle übrigen Regionen Indonesiens die Isolationszeit bei der Einreise reduziert. Wer den Nachweis über eine vollständige Impfung erbringen kann, muss sich nach der Ankunft in Indonesien nur noch für 24 Stunden in Quarantäne begeben. Für Ungeimpfte beträgt die Isolationsdauer weiterhin sieben Tage.



Nach Aussage des indonesischen Regierungssprechers in Corona-Angelegenheiten, Wiku Adisasmito, müssen sich vollständig geimpfte Reisende seit dem 8. März grundsätzlich nur noch für einen Tag isolieren, wenn sie nach Indonesien einreisen. Darüber hinaus sind jedoch drei PCR-Tests Pflicht: Der erste muss binnen 48 Stunden vor dem Abflug erfolgen, ein zweiter direkt am Ankunftsflughafen in Indonesien. Anschließend sind die Reisenden dazu aufgerufen, ihren Gesundheitszustand drei Tage lang zu überwachen. Am dritten Tag nach der Ankunft wird ein weiterer PCR-Test fällig. Wer nicht oder nicht vollständig gegen Corona geimpft ist, muss sich auch fortan nach der Ankunft für sieben Tage in Quarantäne begeben. Beachten müssen Reisende außerdem, dass für die Einreise nach Indonesien (außer nach Bali) noch keine Visa bei der Ankunft erteilt werden, diese sind vor Antritt der Reise zu beantragen.Die Inseln Bali, Batam und Bintan können seit dem 7. März von vollständig geimpften Urlaubern und Urlauberinnen aus 23 Ländern gänzlich ohne Quarantäne bereist werden. Deutschland zählt zu den Staaten, die von dieser Regelung profitieren. Bali gewährt ankommenden Touristinnen und Touristen aus diesen Ländern außerdem wieder Visa on Arrival, die umgerechnet 32 Euro kosten. Die Reisenden müssen außerdem eine Hotelbuchung über mindestens vier Nächte nachweisen und sich insgesamt ebenfalls drei PCR-Tests unterziehen. Ursprünglich sollten die Einreiselockerungen erst ab dem 14. März in Kraft treten, wurden dann jedoch um eine Woche vorgezogen.Die indonesischen Behörden haben angekündigt, die Quarantäne für ausländische Einreisende zum 1. April oder bereits früher gänzlich abschaffen zu wollen, wenn die für Bali, Batam und Bintan in Kraft gesetzten Lockerungen funktionieren und keine größeren Virusausbrüche nach sich ziehen. Darüber hinaus gab der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Pandjaitan, in einer Presseerklärung bekannt, dass bei Reisen im Inland von vollständig geimpften Personen künftig kein zusätzlicher Corona-Test mehr vorgelegt werden muss, um Transportmittel auf dem Luft-, See- oder Landweg zu nutzen. Diese Regelung soll in Kürze offiziell in einem gemeinsamen Rundschreiben der zuständigen Ministerien und Institutionen veröffentlicht werden.