Indonesien: Verbot von Inlandsreisen im Mai

München, 22.04.2021 | 10:11 | soe

Indonesien hat Reisen innerhalb des Landes vom 6. bis zum 17. Mai generell verboten. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen berichtet, sind Ausnahmen von dieser Regelung äußerst eng gefasst und werden beispielsweise nur in familiären Notfällen angewandt. Die Maßnahme soll die übliche Reisewelle zum Ende des Fastenmonats Ramadan und das damit verbundene Verbreitungsrisiko des Coronavirus verhindern.



Indonesien hat in diesem Jahr Inlandsreisen vom 6. bis zum 17. Mai verboten.

Traditionell endet der islamische Fastenmonat mit dem Eid-Fest des Fastenbrechens, zu dem oft Familientreffen im großen Kreis stattfinden. In Indonesien ist die damit verbundene Reisewelle in die jeweiligen Heimatstädte als „Mudik“ bekannt. In diesem Jahr sorgen sich die Behörden jedoch über die damit verbundene Gefahr, der Corona-Pandemie durch Überlandreisen neuen Auftrieb zu verleihen. Deshalb wird rund um das Ende des Ramadans, welches 2021 auf den 12. Mai fällt, ein umfassendes Verbot für Inlandsreisen erlassen. Nach einem Bericht des britischen Informationsdienstes Argus Media muss in Indonesien jeder zwischen Städten und Regionen Reisende eine gültige Einreisegenehmigung in Papierform vorweisen können. Diese wird nur für Diplomaten, beruflich Reisende sowie Personen auf dem Weg zu kranken Angehörigen oder Trauerfeierlichkeiten erteilt.In der Vergangenheit hat Indonesien bereits schlechte Erfahrungen mit dem Reiseverkehr um längere Feiertage gemacht. So stiegen die Fallzahlen beispielsweise nach Weihnachten und dem Jahreswechsel sprunghaft an. Den bisherigen Höchststand erreichte das Land am 30. Januar 2021 mit mehr als 14.500 Neuinfektionen. Eine ähnliche Entwicklung nach dem Eid-Fest solle nun nach Angaben des indonesischen Kulturministers Muhadjir Effendy durch das Inlandsreiseverbot verhindert werden.Urlauber dürfen aktuell noch nicht nach Indonesien einreisen. Für bestimmte andere Reisezwecke, beispielsweise aus beruflichen Gründen, ist jedoch die Beantragung eines Visums wieder möglich. Ab Juli 2021 will sich zumindest die beliebte indonesische Urlaubsinsel Bali wieder für ausländische Touristen öffnen. Wie Tourismusminister Sandiaga Uno verkündete, laufen derzeit Gespräche der Regierung mit anderen asiatischen Ländern wie China, Südkorea und Singapur, um die Möglichkeiten bilateraler Reiseblasen auszuloten. Wann die Einreise für europäische Urlauber wieder möglich sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.