Irland plant Corona-Lockerungen ab 12. April

In Irland zeichnen sich erste Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen ab. Ab dem 12. April wollen die irischen Behörden den erlaubten Bewegungsradius der Bürger von fünf Kilometern rund um ihre Wohnstätte erweitern, sodass wieder Reisen innerhalb des Landes möglich werden. Zudem sollen Treffen unter freiem Himmel mit mehreren Haushalten erlaubt werden.



Nach dem neuen Beschluss sollen sich die Iren ab Mitte April wieder bis zu 20 Kilometer von der eigenen Wohnung wegbewegen dürfen, auch über die Grenzen der Landkreise hinweg. Im Freien werden darüber hinaus Zusammenkünfte von zwei verschiedenen Haushalten gestattet. Abgesehen von diesen Lockerungen bleiben die meisten Restriktionen in Irland jedoch auch weiterhin in Kraft.Es gilt generell das Gebot, zuhause zu bleiben, sofern kein triftiger Ausgangsgrund vorliegt. Dieser kann beispielsweise im Weg zur Arbeit, Arztbesuchen, Einkäufen oder einem familiären Notfall bestehen. Wann immer es möglich ist, sollen Arbeitnehmer von daheim aus arbeiten. Restaurants und Pubs müssen weiterhin geschlossen bleiben, gleiches gilt für Nachklubs und Casinos. Auch körpernahe Dienstleistungsunternehmen wie Friseursalons dürfen derzeit keine Kunden bedienen, zudem sind nicht essenzielle Unternehmen geschlossen. Fitnessstudios und Schwimmbäder in Irland dürfen ebenso wenig öffnen wie sämtliche kulturellen Einrichtungen.Zwar dürfen ab dem 12. April wieder die Mitglieder von zwei verschiedenen Haushalten im Freien zusammenkommen, Familientreffen im großen Kreis bleiben jedoch weiterhin verboten. Beerdigungen dürfen in Irland derzeit mit höchstens zehn Besuchern stattfinden, Hochzeiten mit sechs Anwesenden. Die Kapazität des öffentlichen Nahverkehrs ist auf 25 Prozent begrenzt. Für Einreisende herrscht eine Test- und Quarantänepflicht, zudem muss ein Passenger Locator Form ausgefüllt werden.