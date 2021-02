Island: Einreise ohne Quarantäne in Planung

München, 25.02.2021 | 09:44 | rpr

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Reisende nach Island seit dem 19. Februar 2021 zusätzlich zur Doppel-Testung auch vor der Einreise einen negativen Corona-Test nachweisen müssen. Nun werden Medienberichten zufolge erste Schritte in Richtung Corona-Lockerungen hinsichtlich der Einreisebestimmungen bekannt. Womöglich können Reisende ab Mai 2021 ohne Quarantäne nach Island einreisen.



Island plant voraussichtlich zum 1. Mai 2021, Reisenden aus Ländern mit niedrigem Infektionsrisiko eine Einreise ohne Quarantäne zu ermöglichen, so das Nachrichtenportal Fvw. Aktuell müssen sich Ankommende in eine fünf- bis sechstägige Quarantäne begeben. Davon befreit sind nur Menschen, die nachweislich von einer COVID-19-Erkrankung genesen oder vollständig geimpft sind. In den vergangenen Wochen verzeichnete der nordeuropäische Inselstaat einen starken Rückgang der Corona-Neuinfektionen: Nach Auswertung des European Centre for Disease Prevention and Control, kurz ECDC, wurden zwischen dem 8. und 21. Februar lediglich 28 aktive Fälle gemeldet.Die Einreise nach Island ist derzeit möglich, dennoch rät das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ab. Seitens Island werden alle Länder derzeit als Hochrisikogebiete eingestuft – demnach ergeben sich für die Einreise bestimmte Voraussetzungen. Noch vor der Abreise müssen Einreisende ein Registrierungsformular ausfüllen, welches neben den Kontakt-, Flug- und Aufenthaltsdaten auch Informationen zum Gesundheitszustand und Voraufenthalten abfragt. Des Weiteren gilt bis vorerst 30. April 2021 die Pflicht, vor der Einreise einen negativen PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als 72 Stunden vor Abflug sein darf. Während der Einreise wird ein weiterer Test durchgeführt, anschließend müssen sich Ankommende in eine fünf- bis sechstägige Quarantäne begeben. Dann erfolgt ein weiterer PCR-Test. Die Isolation darf erst verlassen werden, sobald ein negatives Testergebnis vorliegt.In Island sind gastronomische sowie touristische Einrichtungen überwiegend geöffnet, Reisende müssen allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten und kurzfristigen Schließungen rechnen. Des Weiteren gelten für kulturelle und sportliche Einrichtungen, darunter Schwimmbäder, Personenbeschränkungen. Die Abstandsregel beträgt zwei Meter. Außerdem besteht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Diese gilt auch an öffentlichen Plätzen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.