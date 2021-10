Island beendet Corona-Beschränkungen im November

München, 20.10.2021 | 15:15 | soe

Island hat zum 20. Oktober die Corona-Auflagen im Land gelockert. Seither dürfen gastronomische Betriebe und Nachtclubs eine Stunde länger öffnen und an Veranstaltungen bis zu 2.000 Personen teilnehmen, zudem entfällt die Maskenpflicht. Alle verbleibenden Beschränkungen auf der Insel sollen zum 18. November aufgehoben werden.



Durften sich in Island bislang maximal 500 Menschen versammeln, liegt das neue Teilnehmerlimit nun bei 2.000. Dabei muss ab sofort nicht einmal mehr ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, denn die Maskenpflicht ist in der Nacht zum 20. Oktober grundsätzlich entfallen. Laut Auswärtigem Amt gilt lediglich noch ein Mindestabstandsgebot von einem Meter. Die Öffnungszeiten der Gastronomie in Island sind weiterhin beschränkt, jedoch voraussichtlich nur noch für vier Wochen. Wie das Touristikmagazin Reise vor9 berichtet, will das isländische Gesundheitsministerium auch die wenigen verbliebenen Auflagen zum 18. November aufheben.Island stuft alle anderen Länder noch immer als Corona-Hochrisikogebiete ein, die Einreise in den Inselstaat ist aber dennoch erlaubt. Ungeimpfte müssen hierfür einen negativen PCR-Test vorweisen, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden ist. Für Geimpfte und Genesene, deren Erkrankung länger als sechs Monate zurückliegt, herrscht ebenfalls eine Testpflicht. Sie können dieser jedoch auch mit einem Antigen-Schnelltest nachkommen. Personen, die innerhalb der letzten sechs Monate an Corona erkrankt waren, müssen sich vor der Einreise nach Island nicht testen lassen. Von ihnen wird jedoch das positive PCR-Testergebnis gefordert, welches ihre Infektion bestätigt hat. Dieses muss zwischen 14 und 180 Tagen alt sein.Island gilt aus deutscher Sicht nicht als Corona-Hochrisikogebiet. Der Staat verzeichnet aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 121,2 bei leicht steigender Tendenz. Von den derzeit mehr als 560 aktiven Erkrankungen müssen nur sieben Personen im Krankenhaus behandelt werden, keine von ihnen liegt auf der Intensivstation. Etwa drei Viertel der isländischen Bevölkerung gilt als vollständig geimpft.