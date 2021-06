Israel öffnet für geimpfte Touristen ab 1. Juli

München, 15.06.2021 | 09:29 | cge

Israel öffnet sich ab dem 1. Juli 2021 komplett für Touristen aus dem Ausland. In das Land im Nahen Osten dürfen dann wieder sowohl Gruppen- als auch Individualreisende reisen. Als Voraussetzung für die Einreise gilt jedoch eine vollständige Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Dies berichtet das Reiseportal Reise vor9.



Wie die Tourismusministerin Orit Farkash-Hacohen am 10. Juni bekanntgab, plant Israel ab dem 1. Juli wieder Touristen ins Land einreisen zu lassen. Voraussetzung für die Reisenden ist eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus. Die komplette Schutzimpfung muss hierbei mindestens zwei Wochen zuvor erfolgt sein. Über die Einreisebedingungen darüber hinaus werde noch beraten. Die baldige Öffnung für Individualtouristen ist Teil eines Stufenplans, der mit sinkenden Infektionszahlen und dem Voranschreiten der Impfkampagne Israels einhergeht, so die Ministerin.Die Einreise für Personen aus dem Ausland nach Israel war seit Beginn der Pandemie stark limitiert, einreisen durften nur Menschen mit Lebensmittelpunkt in Israel. Bereits seit dem 23. Mai 2021 ist es jedoch für geimpfte Reisegruppen im Rahmen eines Pilotprojekts wieder möglich, nach Israel einzureisen. Dies ist allen internationalen Reisenden gestattet. Bedingung ist auch hierbei ein vollständiger Impfschutz gegen das Coronavirus.In Israel gilt bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung als gegen COVID-19 geimpft. Am 10. Juni 2021 gab es im Land lediglich 202 aktive Corona-Fälle. Die pandemiebedingten Einschränkungen in Israel sind bereits weitgehend aufgehoben. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt, besteht derzeit noch eine Maskenpflicht in Innenräumen. Besondere Hygiene- und Abstandsregeln sind nicht einzuhalten. Israel gilt derzeit laut Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiet, eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt besteht dementsprechend nicht.