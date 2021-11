Israel schließt Grenzen für ausländische Reisende

München, 30.11.2021 | 09:55 | cge

Israel schließt die Grenzen für Reisende aus dem Ausland. Mit dieser Maßnahme reagiert das Land auf die Ausbereitung der neu aufgetretenen Omikron-Mutation des Coronavirus. Dies geht aus den Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes hervor.



Das Auftreten der neuartigen SARS-CoV-2-Mutante B.1.1.529, auch Omikron genannt, führt weltweit zu Beeinträchtigungen im Reiseverkehr. Israel schließt infolgedessen nun seine Grenzen für Reisende, die nicht die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Für Rückreisende können online Ausnahmen beim zuständigen Ausschuss beantragt werden. Es werden jedoch keine Ausnahmegenehmigungen für touristische Reisen gewährt. Das Einreiseverbot soll für zwei Wochen gelten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.Wird eine Einreise nach Israel genehmigt, so müssen Reisende bei Antritt des Fluges ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests vorweisen, welcher innerhalb 72 Stunden vor Abflug erfolgt ist. Der Nachweis muss in Englisch und mit eingetragener Passnummer vorgezeigt werden. Unmittelbar nach der Ankunft am Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv ist es für Reisende erforderlich, einen weiteren kostenpflichtigen PCR-Test durchführen zu lassen. Für Geimpfte ist vorgesehen, sich bis zum Erhalt des Ergebnisses eines weiteren Tests, der nach drei Tagen erfolgt, in Isolation zu begeben. Wie das Informationsportal Garda berichtet, müssen sich ungeimpfte Israelis für sieben Tage in Quarantäne aufhalten und an Tag sieben einen PCR-Test durchführen lassen. Die Isolationspflicht wird umfassend kontrolliert. Im Rahmen der Einreiseanmeldung müssen Reisende innerhalb von 24 Stunden vor Reisebeginn zudem den digitalen Nachweis über eine Impfung oder Genesung hochladen. Weiterhin sind sie verpflichtet, eine Krankenversicherung vorzuweisen. Diese muss auch die Behandlung im Falle einer Corona-Erkrankung abdecken.In der vergangenen Woche ist im Süden Afrikas erstmals die neuartige Omikron-Mutation aufgetreten. Im Zuge dessen haben einige Länder zügig Flug- oder Einreiseverbote aus den betroffenen Regionen verhängt. Die Variante ist jedoch bereits in zahlreichen Staaten nachgewiesen worden, mit zwei Fällen am vergangenen Wochenende auch in Israel. Das globale Risiko durch Omikron wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „sehr hoch“ eingestuft, die Variante gilt als hochansteckend.