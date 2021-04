Italien: Corona-Lockerungen ab 26. April

München, 19.04.2021 | 09:26 | rpr

Im Zuge sinkender Corona-Neuinfektionen kündigt Italien vorsichtige Lockerungsschritte der Corona-Maßnahmen an. Wie Ministerpräsident Mario Draghi nach einer Sitzung der Regierung bekanntgab, soll es ab dem 26. April Lockerungen für Regionen mit moderaten Infektionszahlen geben. Diese umschließen Öffnungen der Außenbereiche von gastronomischen Betrieben, auch Reisen zwischen den Regionen sollen wieder gestattet werden.



Ab dem 26. April dürfen in den gelben Zonen Italiens Außenbereiche der Gastronomie wieder öffnen.

In Italien sieht ein stufenweiser Öffnungsplan zwischen April und Juli 2021 schrittweise Lockerungen des öffentlichen Lebens vor. So sollen ab dem 26. April Regionen in der gelben Zone Außenbereiche von Restaurants öffnen dürfen, der Besuch von Open-Air-Kinos und -Theatern gestattet und das Reisen zwischen den Regionen wieder möglich werden. Aktuell befinden sich die meisten Regionen des Landes in der orangenen Zone – nur Apulien, Sardinien und das Aostatal liegen in der roten Zone. Mit einer rückläufigen Corona-Infektionslage im Land erhoffen sich viele Gebiete Italiens, ab Ende des Monats der gelben Zone anzugehören, um von den Lockerungen zu profitieren.Über die Öffnungsschritte für den 26. April hinaus kündigte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza weitere Lockerungs-Pläne für die kommenden Wochen und Monate an. So sehen diese eine schrittweise Öffnung von Schwimmbädern und Sportstudios vor, auch Messen sollen wieder stattfinden dürfen. Laut Nachrichtenmagazin Der Farang werde in Italien darüber hinaus die Idee eines Corona-Passes für Reisen innerhalb des Landes diskutiert, welcher den Nachweis einer Impfung, eines 48 Stunden alten, negativen Corona-Tests und einer überstandenen Corona-Infektion im vergangenen halben Jahr beinhalten könnte. Weitere Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt.Die Einreise nach Italien ist derzeit grundsätzlich möglich, dennoch gelten strikte Einreisebestimmungen. Demzufolge müssen Reisende eine Selbsterklärung ausfüllen, die Auskunft über den Aufenthaltsort in Italien gibt. Darüber hinaus muss bereits bei Einreise ein maximal 48 Stunden alter, negativer Corona-Test vorliegen. Anschließend erfolgt eine Quarantäne, welche nach Vorlage eines weiteren negativen Corona-Tests nach fünf Tagen beendet werden darf.