Corona-Lockerungen: Italien öffnet Museen und Restaurants

München, 02.02.2021 | 09:24 | soe

Italien verzeichnet im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine sinkende Infektionskurve und hat deshalb umfassende Lockerungen der bestehenden Einschränkungen beschlossen. Ab sofort dürfen die Restaurants in mehreren Regionen des Mittelmeerlands tagsüber wieder Gäste bewirten, zudem sind viele Sehenswürdigkeiten für Besucher geöffnet. Lediglich die nächtliche Ausgangssperre bleibt weiterhin in Kraft.



Italien lockert ab sofort in mehreren Regionen die Corona-Beschränkungen.

Gemäß der in Italien angewandten Corona-Ampel, welche die unterschiedlichen Regionen mit farbcodierten Warnstufen versieht, ist derzeit kein einziges Gebiet mehr als „rote Zone“ ausgewiesen. Auf die seit rund drei Wochen kontinuierlich sinkenden Infektionszahlen reagierte die italienische Regierung nun mit der Herabstufung mehrerer Regionen von der zweithöchsten Stufe Orange auf Gelb. Zu ihnen zählen beispielsweise Venetien inklusive Venedig, das südliche Kalabrien, die Abruzzen, Latium mit der Hauptstadt Rom sowie die Emilia-Romagna. Diese Einstufung bringt mehr Freiheiten im öffentlichen Leben mit sich, so dürfen Restaurants wieder bis 18 Uhr Gäste bedienen und Attraktionen wie das Kolosseum in Rom ist ab sofort von Montag bis Freitag für Besucher zugänglich. Zwischen 22 und 5 Uhr herrscht jedoch auch in den Regionen der Stufe Gelb eine Ausgangssperre.Mit den Öffnungen verfolgt Italien eine andere Strategie als viele EU-Länder, die trotz sinkender Infektionszahlen weiterhin auf Lockdowns und Beschränkungen setzen. Derzeit verzeichnet der Staat auch in den nun von den Lockerungen profitierenden Regionen noch 7-Tage-Inzidenzwerte zwischen 130 und 150. Im Vergleich dazu liegt Deutschland insgesamt derzeit bei rund 90 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza rief seine Mitbürger dazu auf, trotz der größeren Freiheiten höchste Vorsicht walten zu lassen, um den Fortschritt der letzten Wochen nicht zu gefährden.Die Einreise nach Italien ist aus Deutschland möglich. Ankommende Personen müssen einen negativen PCR- oder Antigen-Test vorweisen, der maximal 48 Stunden alt ist. Zudem wird eine Einreiseerklärung gefordert. Italien gilt aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet, es ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes in Kraft.