Corona: Italien und Spanien verschärfen über Weihnachten Beschränkungen

München, 03.12.2020 | 12:01 | soe

Spanien und Italien greifen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu härteren Restriktionen über die Feiertage. In beiden Ländern soll vor allem die Reisefreiheit über Weihnachten beschränkt werden, um ein Ansteigen der Infektionszahlen zu vermeiden. Spanien stellt jedoch auch einzelne Lockerungen in Aussicht.



Über Weihnachten sind Familienbesuche in Italien und Spanien nur eingeschränkt möglich.

In Italien sollen überregionale Verwandtenbesuche über Weihnachten größtenteils verhindert werden. Aus diesem Grund sind vom 21. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021 keine Reisen zwischen den einzelnen italienischen Regionen gestattet. Auch das Aufsuchen von Ferienunterkünften im eigenen Besitz ist verboten, lediglich die Rückkehr zum Hauptwohnort bleibt erlaubt. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist selbst das Verlassen der eigenen Heimatstadt nicht gestattet. Ausnahmen bilden zu jeder Zeit der Weg zur Arbeit sowie gesundheitliche Reisegründe.In Spanien gilt für die Bürger vom 23. Dezember bis zum 6. Januar das Gebot, sich in ihrer eigenen Wohnregion aufzuhalten. Für Besuche engster Freunde und Verwandter sind regionsübergreifende Reisen jedoch erlaubt. Auch für Arbeitswege und Arztbesuche gibt es Ausnahmeregelungen. Über Weihnachten sowie den Jahreswechsel sehen die spanischen Behörden sogar leichte Lockerungen vor. Demnach dürfen sich an diesen Feiertagen zehn Personen zu Treffen zusammenfinden und die nächtliche Ausgangssperre beginnt erst um 1:30 Uhr.