Italien: Streik am 13. November

03.11.2020

Wer in Italien unterwegs ist, muss demnächst mit Einschränkungen rechnen. Wie auf der Website der italienischen Regierung mitgeteilt wird, ist für den 13. November ein Streik angekündigt. Betroffen sind sowohl der öffentliche Nahverkehr als auch das Personal mehrerer Airlines.



In Italien, unter anderem in Neapel, soll am 13. November gestreikt werden.

Landesweit kommt es während des Generalstreiks zu Unterbrechungen des regulären Betriebs. Im Flugverkehr wollen sich unter anderem die Crews der Airlines Malta Air und Blue Panorama Airlines sowie die Angestellten der Firma Crewlink am Ausstand beteiligen. Dabei dauert der Streik von Malta Air und Crewlink 24 Stunden an, Blue Panorama legt die Arbeit von 13 bis 17 Uhr nieder. Ob sich das Personal weiterer Fluggesellschaften oder Services anschließt, ist bisher unklar.Zudem wollen mehrere Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs die Arbeit niederlegen. Dazu zählt unter anderem Busitalia in der Region Umbrien, wo 24 Stunden lang gestreikt werden soll. Darüber hinaus beteiligen sich die Mitarbeiter weiterer Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs, unter anderem in Neapel, Bari, Piacenza und Bologna an dem Ausstand.