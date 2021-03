Italien: Venedig und Florenz planen Tourismus-Neustart

München, 17.03.2021 | 14:08 | soe

In Italien bereiten sich die beiden Tourismus-Metropolen Venedig und Florenz auf den Neustart nach der Corona-Krise vor. Sobald der Reiseverkehr in beiden Städten wiederaufgenommen werden kann, sollen die Besucherströme besser reguliert werden. Entsprechende Pläne stellten die Bürgermeister von Venedig und Florenz am 15. März vor.



Venedig und Florenz planen Verbesserungen für den Neustart des Tourismus nach der Corona-Krise.

Ziel der neuen Konzepte sei es, den Tourismus der international äußerst beliebten Städte in höherer Qualität wieder hochzufahren. Sowohl Florenz, als auch die Lagunenstadt Venedig hatten bis vor Pandemiebeginn mit den negativen Folgen des Massentourismus zu kämpfen. Künftig sollen mehr Polizeiarbeit, höhere Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel sowie mehr Regulierungsmöglichkeiten für Fremdenführer und die kurzfristige Vermietung von Unterkünften dafür sorgen, dass die alten Probleme nicht mehr zurückkehren. Dafür fordern die Stadtoberen von der Regierung mehr Befugnisse, um in die entsprechenden Bereiche eingreifen zu dürfen.Zusammengefasst ist das gemeinsame Konzept in einer neunseitigen Broschüre. Die darin angekündigten Maßnahmen befassen sich unter anderem mit der Bekämpfung von Vandalismus in den beiden Kulturmetropolen: Wenn Besucher in den Straßen oder an Denkmälern der Städte Schaden anrichten, sollen sie mit sofort fälligen Geldstrafen belegt werden. Für die Kontrolle wird eine verstärkte Videoüberwachung angekündigt. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro betonte die Vorreiterrolle beider Städte als internationale Botschafter Italiens, Dario Nardella verwies als Stadtoberhaupt von Florenz auf die Notwendigkeit, die Kunstschätze zu schützen.Vorerst ist eine vollständige Wiederöffnung Italiens für den internationalen Tourismus allerdings noch nicht absehbar. Erst seit dieser Woche befindet sich das Land zu großen Teilen in einem neuen Lockdown, nachdem die Infektionszahlen wieder stiegen. Venedig liegt aktuell in einer dieser „Roten Zonen“, in denen das öffentliche Leben wieder heruntergefahren wurde, Florenz in der Toskana befindet sich aktuell auf Warnstufe Orange.