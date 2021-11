Jamaika erleichtert Einreise für Geimpfte

München, 29.11.2021 | 10:16 | cge

Jamaika erleichtert die Einreise für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Urlauber und Urlauberinnen. Sie müssen sich nach ihrer Ankunft in dem karibischen Inselstaat nicht mehr in Quarantäne begeben. Dies geht aus den Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes hervor.



Für alle Reisenden nach Jamaika ab zwölf Jahren besteht grundsätzlich die Pflicht zur Vorlage eines höchstens drei Tage alten negativen PCR- oder Antigentests. Im Anschluss wird eine 14-tägige Quarantäne nötig, welche vom Reisegrund, der Evaluierung der Gesundheitssituation sowie vom Impfstatus abhängt. Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, muss künftig nach seiner Ankunft in Jamaika nicht mehr in Quarantäne. Kreuzimpfungen werden hierbei jedoch nicht anerkannt. Für die isolationsfreie Einreise ist die Vorlage eines negativen Ergebnisses eines PCR-Tests notwendig. Dieser darf bei Einreise maximal 72 Stunden alt sein. Geimpfte, die mit einem Antigentest einreisen, müssen sich für acht Tage in Quarantäne begeben oder vor Ort einen PCR-Test durchführen lassen, um die Isolation zu beenden. Alle Einreisenden benötigen zudem unabhängig von ihrem Impfstatus vor dem Check-in ihres Fluges eine offizielle Reisegenehmigung.Um das Reisen in Jamaika sicher zu gestalten, wurden auf der Insel bestimmte Touristenkorridore eingerichtet. Eine dieser Zonen befindet sich an der Nordküste Jamaikas und erstreckt sich von Negril in Westmoreland bis nach Port Antonio in Portland. Ein weiterer Korridor umfasst den Süden des Landes und die Hauptstadt Kingston. Der Aufenthalt für Touristen ist weiterhin lediglich auf zertifizierte Hotels beschränkt, die die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten. Momentan sind keine Reisen ins Landesinnere oder quer durch das Land möglich.Wie aus der Statistik des jamaikanischen Gesundheitsministeriums zu entnehmen ist, vermeldet der Karibikstaat seit dem 23. November keine Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Aktuell sind im Inselstaat einige Corona-Maßnahmen in Kraft. Unter anderem besteht zwischen 21 und 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Außerdem dürfen sich derzeit maximal zehn Personen zusammenfinden. Diese Maßnahmen bestehen noch bis zum 9. Dezember.