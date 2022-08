Japan erleichtert Einreise für Booster-Geimpfte

München, 25.08.2022 | 08:42 | lvo

Japan erleichtert die pandemiebedingt strengen Einreiserichtlinien. Laut einer Stellungnahme des japanischen Premierministers Fumio Kishida betrifft das insbesondere Geboosterte, also Reisende mit dreifacher Corona-Impfung. Diese müssen ab dem 7. September keinen PCR-Test mehr vor der Einreise nach Japan absolvieren.



Japan erleichtert Reisenden mit Booster-Impfung die Einreise.

Touristinnen und Touristen mit drei Impfdosen eines in Japan anerkannten Vakzins gegen das Coronavirus benötigen ab dem 7. September keinen Testnachweis mehr, um in das asiatische Land einreisen zu dürfen. Bislang muss ein negatives PCR-Testergebnis vorgewiesen werden, dessen Probeentnahme höchstens 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde. Personen, die noch keine Booster-Impfung erhalten haben, unterliegen weiterhin der Testpflicht. Eine Quarantäneanordnung besteht nicht.Premierminister Kishida kündigte weiterhin an, dass sobald wie möglich wieder mehr Menschen nach Japan einreisen dürften – aktuell gibt es eine Obergrenze von 20.000 Einreisenden am Tag. Unbestätigten Medieninformationen nach könnte diese ab September auf 50.000 Personen täglich aufgestockt werden. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Japan trotz nahezu geschlossener Grenzen bei rund 1.274 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Etwa 83 Prozent der japanischen Bevölkerung ist mittlerweile geboostert.Nach der Schließung der Grenzen Anfang April 2020 hatte Japan erst zwei Jahre später, am 9. April 2022, das generelle Einreiseverbot wieder aufgehoben. Touristische Einreisen sind allerdings erst seit dem 10. Juni wieder gestattet. Eingereist werden darf dabei ausschließlich im Rahmen organisierter Gruppentouren. Diese müssen über ein in Japan ansässiges und bei den japanischen Behörden registriertes Reisebüro erfolgen. Individualreisen sind nach wie vor untersagt, das wird sich voraussichtlich auch ab September nicht ändern. Obwohl insbesondere Reisende mit Booster-Impfung von der neuen Lockerung profitieren, bleiben Reisen nach Japan also weiterhin eingeschränkt.