Japan will Einreise von Touristengruppen ab Juni erlauben

Japan plant weitere Schritte in Richtung einer Öffnung für ausländische Touristen und Touristinnen. Schon ab Juni soll die Einreise für touristische Reisegruppen erlaubt werden, sofern deren Mitglieder dreifach gegen das Coronavirus geimpft sind und sich an ein festes Reiseprogramm halten. Voraussetzung ist jedoch, dass sich das Infektionsgeschehen im Land nach der Goldenen Woche, einer Reihe von Feiertagen, nicht gravierend verschlechtert.



Die japanische Regierung erwägt nach Informationen des Fuji News Network eine Aufweichung der seit bereits mehr als zwei Jahren andauernden strengen Abschottung vom Rest der Welt. Unter Berufung auf die Aussage mehrerer Regierungsbeamter wurde berichtet, dass die vorsichtige Öffnung für fest organisierte Reisegruppen als Experiment behandelt werden soll, um der angeschlagenen japanischen Tourismusbranche allmählich wieder auf die Beine zu helfen. Sofern sich das Virus dadurch nicht wieder verstärkt ausbreitet, ist eine Erweiterung des Einreiseprogramms geplant.Die Lockerung der Einreiseregeln soll jedoch an einige Bedingungen geknüpft werden. So ist als Grundvoraussetzung für ausländische Besucher und Besucherinnen eine Corona-Impfung mit mindestens drei erhaltenen Dosen vorgesehen, außerdem muss die Einreise im Rahmen einer organisierten Pauschalreise mit festem Ablaufplan erfolgen. Wann Japan sich auch für Individualtouristen und -touristinnen wieder öffnet, ist derzeit ungewiss. Zunächst soll ab Juni die Anzahl der erlaubten täglichen Ankünfte auf 20.000 Personen erhöht werden, aktuell dürfen nur 10.000 Menschen pro Tag nach Japan einreisen.Ein weiterer Vorbehalt ist die Entwicklung der Pandemielage im Land der aufgehenden Sonne nach der sogenannten Goldenen Woche, welche am 5. Mai zu Ende ging. Dabei handelt es sich um mehrere, dicht aufeinander folgende Feiertage, darunter der Tag der Verfassung, der Volksfeiertag und der Kindertag. Damit geht üblicherweise ein hohes inländisches Reiseaufkommen durch Familienbesuche einher; nach zwei Jahren pandemiebedingter Restriktionen durften 2022 erstmalig wieder Millionen Japaner und Japanerinnen zu ihren Angehörigen fahren. Nur, wenn im Nachgang die Infektionsfälle bis Ende Mai nicht gravierend ansteigen, soll die Öffnung für ausländische Reisegruppen erlaubt werden.