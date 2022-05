Japan öffnet für Touristen ab 10. Juni

München, 30.05.2022 | 16:41 | soe

Japan erlaubt Urlaubern und Urlauberinnen ab dem 10. Juni wieder offiziell die Einreise. Voraussetzung ist, dass die Besucherinnen und Besucher an einer geführten Pauschalreise teilnehmen, welche auch Transport und Unterkunft beinhaltet. Zu den Staaten, aus denen mit einem negativen Corona-Test wieder nach Japan gereist werden darf, gehören auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.



Japans Premierminister Fumio Kishida bestätigte den Öffnungsplan am 26. Mai, nachdem zuvor ein Testprojekt mit nur 50 „Probe-Touristen und -Touristinnen“ erfolgreich verlaufen war. Diese durften auf organisierten Touren zwölf Provinzen Japans besuchen. Ab Mitte Juni will das Land der aufgehenden Sonne dann wieder einen größeren Schritt in Richtung Normalität gehen und täglich bis zu 20.000 internationale Ankünfte erlauben. Derzeit beträgt das Limit 10.000 Personen pro Tag, touristische Einreisen sind jedoch noch verboten.Aus 98 Staaten, deren Corona-Risikostatus Japan als niedrig und somit in die Kategorie „Blau“ einstuft, sind ab dem 10. Juni wieder Pauschalreisende ohne Impfnachweis oder Quarantäneauflagen willkommen. Sie müssen lediglich vor Antritt der Reise einen negativen PCR-Test vorlegen. Unabhängig vom Impfstatus sind für diese Personen jedoch kein Test nach der Ankunft und keine Quarantänemaßnahmen vorgeschrieben. Neben Deutschland werden auch Österreich, die Schweiz, die Niederlande, Italien und die meisten anderen EU-Staaten auf der Blauen Liste geführt. In die Kategorie „Gelb“, für die etwas strengere Auflagen gelten, fallen unter anderem Portugal, die Türkei und zahlreiche afrikanische Staaten, in die noch strengere Stufe „Rot“ nur Albanien, Fidschi, Pakistan und Sierra Leone.Japans coronabedingte Einreiseregeln gehören im internationalen Vergleich zu den strengsten, das Land hatte sich rund zwei Jahre lang fast völlig abgeschottet. Auch die verspätet durchgeführten Olympischen Spiele von Tokio mussten unter Ausschluss ausländischer Zuschauer und Zuschauerinnen stattfinden. Durch das Verbot touristischer Einreisen verzeichnete der Inselstaat im Jahr 2021 nur rund eine Viertelmillion Ankünfte, während vor Corona über 30 Millionen Besucher und Besucherinnen pro Jahr nach Japan kamen.