Kambodscha: Keine Quarantäne für Geimpfte seit 15. November

München, 16.11.2021 | 10:28 | rpr

In Kambodscha wurden die Einreisebestimmungen für gegen das Coronavirus geimpfte Reisende erheblich gelockert. Wie es in einer offiziellen Mitteilung der kambodschanischen Regierung heißt, dürfen Reisende mit vollständigem Impfschutz seit dem 15. November ohne anschließende Quarantäne in das südostasiatische Land einreisen. Ungeimpfte Reisende unterliegen jedoch weiterhin einer 14-tägigen Isolationspflicht.



In Kambodscha gelten seit dem 15. November für vollständig Geimpfte keine Quarantäneauflagen mehr.



Weitere Einreiseregularien



Trotz Aufhebung der Quarantänevorschrift für Reisende mit vollständigem Impfschutz bleibt die Testpflicht im Rahmen der Einreise weiterhin bestehen. Demnach ist ein negativer, maximal 72 Stunden alter PCR-Test vorzulegen. Nach Ankunft erfolgt ein weiterer Test – hierbei wird jedoch ein Antigen-Schnelltest akzeptiert, der bereits nach 15 bis 20 Minuten ausgewertet ist. Für Ungeimpfte gelten hingegen striktere Auflagen: Statt eines Schnelltests müssen diese einen weiteren PCR-Test durchführen, darüber hinaus besteht im Anschluss eine 14-tägige Pflichtquarantäne.



Erfolgreiche Impfkampagne



