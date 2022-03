Kanada: Einreise-Testpflicht für Geimpfte entfällt

München, 18.03.2022 | 14:32 | lvo

Kanada hat die Einreisebestimmungen vereinfacht. Wie die Regierung am Donnerstagabend mitteilte, dürfen vollständig Geimpfte ab dem 1. April ohne zusätzlichen Negativtest einreisen. Die Einreisesperre für Ungeimpfte bleibt bestehen.



Geimpfte müssen bei der Einreise nach Kanada ab 1. April keinen Corona-Test mehr nachweisen.

Ab dem 1. April benötigen vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte keinen zusätzlichen Test mehr, um in den nordamerikanischen Staat einzureisen. Bislang müssen sie einen negativen PCR-Test nachweisen, der höchstens 72 Stunden vor Einreise durchgeführt wurde. Alternativ ist seit Ende Februar auch ein maximal 24 Stunden alter, negativer Antigen-Schnelltest zulässig. Ab dem kommenden Monat ist der Impfnachweis ausreichend. Bestehen bleiben allerdings die bereits derzeit durchgeführten stichprobenartigen Tests bei Ankommenden an kanadischen Flughäfen. Flugreisende werden dabei nach dem Zufallsprinzip für PCR-Tests ausgewählt.Die Lockerungen der Corona-Regeln für die Einreise sind wie bisher ausschließlich vollständig Geimpften vorbehalten. Auch bei Reisen mit Flugzeug, Bahn oder Schiff innerhalb des Landes ist ein Impfnachweis verpflichtend. Ungeimpfte dürfen nur in bestimmten Ausnahmefällen einreisen. Dies muss vor Einreise beantragt und bestätigt werden und gilt in der Regel nur für Personen mit permanentem Aufenthaltsstatus oder bei familiären Beziehungen. Im Fall einer Einreise ohne vollständigen Impfschutz greifen eine Test- sowie eine 14-tägige Quarantänepflicht.Seit Herbst 2021 ist die Einreise nach Kanada wieder möglich. Zuvor waren die Grenzen für den internationalen Tourismus seit Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossen. Kanada verzeichnet im globalen Vergleich derzeit eine niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von 90,1 (Stand: 18. März). Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Wert am Freitag bei 1.706,3. Die bisher stärkte Pandemiewelle traf Kanada Anfang des Jahres 2022 mit nationalen Höchstwerten von etwa 700 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen.