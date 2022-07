Kanada: Zufällige Tests bei Einreise wiedereingeführt

München, 19.07.2022 | 13:03 | soe

Kanada führt zum 19. Juli die zufällig stattfindenden Corona-Tests für ankommende geimpfte Flugreisende wieder ein. Erst zum 20. Juni hatten die Behörden diese Maßnahme ausgesetzt, um die langen Warteschlangen an den Flughäfen zu reduzieren. Wer per Zufallsprinzip ausgewählt wird, muss den Test jedoch nicht umgehend am Flughafen, sondern binnen eines Tages nach der Ankunft absolvieren.



Vollständig geimpfte Reisende müssen für den Flug nach Kanada keinen Corona-Test mehr vorlegen, jedoch behält sich die kanadische Regierung vor, sie stichprobenartig für einen Test nach der Ankunft zu verpflichten. Dieses Prozedere verzögerte die Einreise an den Flughäfen jedoch stark, weshalb die Behörden es auf Bitte der Airport-Verantwortlichen vor rund einem Monat aussetzten. Die Verschnaufpause ist nun jedoch vorbei, ab heute müssen geimpfte Fluggäste wieder damit rechnen, für den obligatorischen Test ausgewählt zu werden. Es gibt jedoch einige Änderungen.Zurückkehren sollen die Zufalls-Tests an den vier größten kanadischen Flughäfen in Toronto, Calgary, Vancouver und Montreal. Jedoch müssen die ausgewählten Personen nicht sofort innerhalb des Flughafens eine Teststation aufsuchen, sondern können sich auch binnen 24 Stunden nach der Landung in einer nahe gelegenen Apotheke testen lassen. Alternativ ist es möglich, einen Termin für einen virtuell überwachten Selbstabstrich zu buchen. Wer als Transitpassagier oder -passagierin mit einem Anschlussflug in eine andere kanadische Stadt weiterreisen möchte und für den Test ausgesucht wird, darf ihn auch an seinem endgültigen Zielort nachholen. Ungeimpfte Personen können zwar einreisen, müssen jedoch eine 14-tägige Quarantäne einhalten.Die kanadische Reisebranche zeigte sich angesichts der Rückkehr der Tests nicht glücklich. Deren Aussetzung hatte die Wartezeiten erheblich verkürzt, eine Wiedereinführung sei ein Schritt in die falsche Richtung und unnötig. Immerhin die Auslagerung der Teststationen aus dem Flughafengebäuden wurde begrüßt, darüber hinaus wird es jedoch vorläufig wohl keine weiteren Erleichterungen geben. Die aktuellen Einreiserichtlinien für Kanada sollen noch mindestens bis zum 30. September gelten.