Kanaren: 3G-Pflicht für Warnstufen 3 und 4 aufgehoben

München, 04.02.2022 | 09:47 | soe

Die Kanaren lockern aufgrund sinkender Fallzahlen ihre Corona-Maßnahmen. Wie der EZB-Rat am 3. Februar beschloss, wird die verpflichtende 3G-Regelung für Restaurants und öffentliche Einrichtungen auf Inseln der Corona-Warnstufen 3 und 4 aufgehoben. Bei der Neubewertung der Risikokategorien sinkt La Palma in dieser Woche von Stufe 4 auf 3.



Auf den Kanaren entfällt ab heute die 3G-Pflicht auf Inseln der Warnstufen 3 und 4.

Mit der Neuregelung müssen die Betreiber und Betreiberinnen von Restaurants, Kinos, Theatern, Fitnessstudios und weiteren öffentlichen Einrichtungen nicht mehr obligatorisch einen 3G-Nachweis von ihren Gästen verlangen. Dies war seit dem 25. Dezember auf allen Inseln der Warnstufen 3 und 4 vorgeschrieben, was im Moment auf alle Kanareninseln zutrifft. Erst Ende Januar hatte der EZB-Rat mit Zustimmung des Obersten Gerichts der Kanaren die Regelung bis Ende Februar verlängert, nun läuft sie jedoch vorzeitig aus. Angeregt hatte die Lockerung der kanarische Gesundheitsminister Blas Trujillo. Sie wurde bereits am Donnerstag ratifiziert und tritt mit Veröffentlichung im kanarischen Amtsblatt am 4. Februar in Kraft.Die Lockerung bedeutet jedoch nicht, dass die 3G-Regel auf den Kanaren gänzlich verschwindet. So ist es den Verantwortlichen der betroffenen Betriebe und Einrichtungen freigestellt, ob sie die Zutrittsbeschränkung auf freiwilliger Basis weiter fortführen möchten. In diesem Fall profitieren ihre Unternehmen von den jeweils auf der nächstniedrigeren Stufe geltenden längeren Öffnungszeiten und der Erlaubnis einer höheren Kapazitätsauslastung. Generell wurden die Sperrstunden gleichzeitig mit dem neuen Beschluss ebenfalls gelockert. Auf Inseln der Stufe 1 verschiebt sie sich von 3 Uhr auf 4 Uhr, auf Stufe 2 von 2 Uhr auf 3 Uhr. Einrichtungen auf Inseln der Stufe 3 dürfen nun bis 2 Uhr öffnen, auf Stufe 4 bleibt die Schließzeit jedoch wie bisher bei Mitternacht.Grund für die Lockerungen ist eine sich entspannende Corona-Lage auf den Kanarischen Inseln. Zwar befinden sich noch immer alle Kanareninseln auf den beiden höchsten Warnstufen, La Palma sinkt in dieser Woche jedoch von der höchsten Stufe 4 auf die 3. Alle übrigen Inseln verharren auf ihren bisherigen Einstufungen, so stehen Teneriffa und Gran Canaria weiterhin auf Stufe 4 (Braun) und Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera und El Hierro auf Stufe 3 (Rot).