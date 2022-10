Kanaren, Ägypten, Malediven: Die beliebtesten Winterziele der Deutschen

München, 14.10.2022 | 13:32 | soe

In der kommenden Wintersaison zieht es deutsche Urlauber und Urlauberinnen vor allem in warme Gefilde. Wie eine Erhebung von Data Travel Analytics im Auftrag für den Deutschen Reiseverband zeigt, erfreuen sich Fernreisen sowie klassische Warmwasserziele der größten Beliebtheit. Das gefragteste Urlaubsziel sind die Kanarischen Inseln, gefolgt von Ägypten und den Malediven.



Ägypten gehört zu den beliebtesten Winterzielen der Deutschen in der Saison 2022/2023.

Im Vergleich zum letzten Winter haben die Reisebuchungen spürbar angezogen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass viele Urlaubsziele jetzt kaum noch coronabedingte Einreisebeschränkungen oder Restriktionen vor Ort vorschreiben. Für einen Winterurlaub mit relativ kurzen Flugzeiten entscheiden sich die meisten Reisenden für die Kanarischen Inseln, die zudem ausgezeichnet an das deutsche Flughafennetz angebunden sind. Auf Platz 2 findet sich der Winterklassiker Ägypten wieder, wo fast das ganze Jahr über Badetemperaturen herrschen. Dank der reichen Unterwasserwelt des Roten Meeres zieht das Land viele Tauch- und Schnorchelfans an. Weitere beliebte Ziele auf der Mittelstrecke sind die Türkei auf Platz 4 und die Vereinigten Arabischen Emirate auf Rang 7 des Rankings.Lange war der Urlaub in fernen Ländern durch die Corona-Pandemie nicht möglich, nun ist der Nachholbedarf groß. Auf Platz 3 der beliebtesten Winterziele 2022/2023 stehen die Malediven, mit ihren palmengesäumten Traumstränden und ganzjährig tropischen Temperaturen eine ideale Destination für die Winterflucht. Auch die Rückkehr der Dominikanischen Republik auf Platz 5 und Thailands auf Platz 6 der Beliebtheitsskala überrascht nicht, zählen beide Länder schon seit langem zu den gefragtesten Urlaubszielen deutscher Reisender. Auf den letzten Plätzen der Top Ten stehen die Fernreiseziele Mexiko, Mauritius und die USA.Während viele Destinationen, die bereits vor der Pandemie beliebt waren, nun in die Buchungsstatistiken zurückkehren, hält sich ein Trend aus den Corona-Jahren weiter. Nach wie vor werden viele Reisen eher kurzfristig gebucht, ein bedeutender Prozentsatz innerhalb von sechs Wochen vor dem Reiseantritt. Kaum Auswirkungen scheint jedoch die aktuelle Krisenlage mit Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten auf die Reiseplanung der Deutschen zu haben. Laut Umfragen hat der Urlaub eine hohe Konsumpriorität und soll in den meisten Haushalten den Einsparungen nicht zum Opfer fallen.