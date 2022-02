Kanaren: Corona-Maßnahmen aller Inseln werden gelockert

München, 11.02.2022 | 10:02 | soe

Die Kanaren haben einen Deeskalationsplan ihrer Corona-Maßnahmen beschlossen. Seit dem 11. Februar um 0 Uhr gelten auf allen Inseln die Beschränkungen, welche zuvor der nächstniedrigeren Warnstufe zugeordnet waren. Dadurch dürfen Einrichtungen wie Restaurants länger öffnen und es sind höhere Kapazitätsauslastungen erlaubt.



Auf den Kanaren werden ab sofort die Corona-Maßnahmen gelockert.

Der EZB-Rat der Kanaren beschloss die Lockerungen in seiner Sitzung am 10. Februar. Demnach werden die derzeit auf Corona-Warnstufe 4 geltenden Restriktionen de facto abgeschafft. An ihre Stelle treten die bisher auf Stufe 3 geltenden Beschränkungen, so dürfen sich nun bis zu sechs statt nur vier Personen, die nicht in einem Haushalt leben, im öffentlichen und privaten Raum treffen. Die Gastronomie darf bis 2 Uhr nachts öffnen und bis zu sechs Personen pro Tisch platzieren. Analog wird die Lockerung absteigend fortgeführt: Auf Inseln der Warnstufe 3 gelten seit heute die bisherigen Regeln der Stufe 2, auf Warnlevel 2 die der Stufe 1. Auf Stufe 1, auf der sich aktuell jedoch keine der Kanareninseln befindet, werden die bislang herrschenden Regeln beibehalten.Keine Änderungen gibt es hingegen in dieser Woche bei der Zuweisung der Corona-Warnstufen der einzelnen Inseln. Somit verharren Gran Canaria und Teneriffa auf der höchsten Warnstufe 4. Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera und El Hierro stehen wie in der Vorwoche auf Stufe 3, die Warnstufen 2 und 1 sind derzeit nicht vergeben. Sollte sich der aktuelle Trend der Pandemieentwicklung auf den Kanaren fortsetzen, ist jedoch schon bald mit Änderungen zu rechnen. So sinken nicht nur die absoluten Fallzahlen, sondern auch die Auslastung der Krankenhäuser geht langsam zurück.In der Gesamtbetrachtung verzeichnen die Kanarischen Inseln eine deutliche Erholung, die Omikron-Welle scheint im Rückgang befindlich. Seit knapp zwei Wochen sinken die Infektionszahlen kontinuierlich, mit Stand zum 9. Februar lag die Sieben-Tage-Inzidenz des Archipels bei 273,9 und damit deutlich unter dem aktuellen Wert von Deutschland. Da auch in allen anderen spanischen Regionen eine ähnlich positive Entwicklung zu sehen ist, hat die Zentralregierung in dieser Woche eine weitere Lockerung beschlossen: In ganz Spanien und damit auch auf den Kanaren entfällt die generelle Maskenpflicht im Freien.